Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kenti, lisede meydana gelen silahlı saldırı olayıyla sarsıldı. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Manila Times gazetesinin haberine göre Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Zamboanga kentindeki bir lisede derslerin başlamasından kısa süre önce silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, okula tabanca ile gelen saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Filipinler'de lisede silahlı saldırgan dehşeti! Ölü ve yaralılar var

4 KİŞİ CAN VERDİ

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 öğrenci ile 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırının nedeninin ve okuldaki muhtemel güvenlik açıklarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr olaya ilişkin açıklamasında, güvenlik birimlerine saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatını verdi.

Filipinler'de lisede silahlı saldırgan dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Marcos ayrıca yetkililerden, okullar ve yerel topluluklarla işbirliği içinde öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin güçlendirilmesini istedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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