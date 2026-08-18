Kolombiya'da depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü

7,4 büyüklüğünde depremle sarsılan Kolombiya'da sıra dışı bir gökyüzü olayı yaşandı. Depremden bir hafta sonra gün batımında gökyüzünün koyu kırmızıya bürünmesi vatandaşları endişelendirirken, ilginç görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı. Kullanıcıların depremle ilişkilendirdiği görüntülere uzmanlardan açıklama geldi.

Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294’e yükseldi. Yaralı sayısının 3 bin 935’e, kayıp sayısının ise 320’ye ulaştığı bildirildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, depremden yaklaşık bir hafta sonra bazı bölgelerde gökyüzünün koyu kırmızı ve turuncu renge bürünmesi yeni bir paniğe yol açtı.

Kolombiyada depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü

VATANDAŞLARI DEPREM PANİĞİ SARDI

Özellikle Galeras çevresinden çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Gün batımı sırasında gökyüzünün yoğun kırmızı renge dönmesi, bazı kullanıcıların görüntüleri depremle ilişkilendirmesine neden oldu.

UZMANLARDAN JET AÇIKLAMA

Uzmanlara göre gökyüzünün kızıla bürünmesi, tek başına depremle ilişkilendirilemez. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre, gün doğumu ve gün batımında Güneş ışığının atmosferde daha uzun bir yol kat etmesi, mavi ve mor ışığın daha fazla saçılmasına, kırmızı ve turuncu tonların ise daha belirgin görünmesine neden oluyor. Atmosferdeki parçacıklar ve bulutlar da bu renkleri yoğunlaştırabiliyor.

Kolombiyada depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü

Görüntülerin ilişkilendirildiği Galeras ise Kolombiya’nın Nariño bölgesinde bulunan aktif bir yanardağ olarak biliniyor ve bölgedeki hareketlilik Kolombiya Jeoloji Servisi tarafından takip ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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