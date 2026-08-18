Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Kolombiya'da depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

7,4 büyüklüğünde depremle sarsılan Kolombiya'da sıra dışı bir gökyüzü olayı yaşandı. Depremden bir hafta sonra gün batımında gökyüzünün koyu kırmızıya bürünmesi vatandaşları endişelendirirken, ilginç görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı. Kullanıcıların depremle ilişkilendirdiği görüntülere uzmanlardan açıklama geldi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294’e yükseldi. Yaralı sayısının 3 bin 935’e, kayıp sayısının ise 320’ye ulaştığı bildirildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, depremden yaklaşık bir hafta sonra bazı bölgelerde gökyüzünün koyu kırmızı ve turuncu renge bürünmesi yeni bir paniğe yol açtı.

Kolombiyada depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü
Başlık ResmiKolombiyada depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü

VATANDAŞLARI DEPREM PANİĞİ SARDI

Özellikle Galeras çevresinden çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Gün batımı sırasında gökyüzünün yoğun kırmızı renge dönmesi, bazı kullanıcıların görüntüleri depremle ilişkilendirmesine neden oldu.

UZMANLARDAN JET AÇIKLAMA

Uzmanlara göre gökyüzünün kızıla bürünmesi, tek başına depremle ilişkilendirilemez. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne göre, gün doğumu ve gün batımında Güneş ışığının atmosferde daha uzun bir yol kat etmesi, mavi ve mor ışığın daha fazla saçılmasına, kırmızı ve turuncu tonların ise daha belirgin görünmesine neden oluyor. Atmosferdeki parçacıklar ve bulutlar da bu renkleri yoğunlaştırabiliyor.

Kolombiyada depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü
Başlık ResmiKolombiyada depremden bir hafta sonra ilginç manzara: Gökyüzü kırmızıya büründü

Görüntülerin ilişkilendirildiği Galeras ise Kolombiya’nın Nariño bölgesinde bulunan aktif bir yanardağ olarak biliniyor ve bölgedeki hareketlilik Kolombiya Jeoloji Servisi tarafından takip ediliyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı! Ölü sayısı artıyor
DÜNYA

Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı! Ölü sayısı artıyor
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi
Beşiktaş'ın konuğu Zalgiris: Italiano ilk 11'i belirledi
Kaydet
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.