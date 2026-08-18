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Dünya

Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı! Ölü sayısı artıyor

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Endonezya’nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 68’e yükselirken, en az 213 kişinin yaralandığı açıklandı.

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Endonezya’nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (BNPB) yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 68’e yükseldiği belirtildi.

Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı! Ölü sayısı artıyor
Başlık ResmiEndonezya’da 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı! Ölü sayısı artıyor

Can kayıplarının 26'sının Manggarai, 24'ünün Doğu Manggarai, 8'inin Nagekeo, 4'ünün Sikka, 2’sinin Ende, 2’sinin Batı Manggarai ve diğer 2’sinin Ngada bölgelerinden kayda geçtiği bildirilirken, ülke genelinde en az 213 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı! Ölü sayısı artıyor
Başlık ResmiEndonezya’da 7,7 büyüklüğünde depremle sallandı! Ölü sayısı artıyor

YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede kayıp statüsünde hiçbir afetzedenin kalmadığını duyuran BNPB, depremden etkilenen kara yollarının bazı kısıtlamalarla birlikte genel olarak ulaşıma açık olduğunu bildirdi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından en az bin 576 artçı sarsıntının kaydedildiği aktarılırken, afet bölgesine yardım ulaştırmaya yönelik çalışmaların kara, hava ve deniz yolu üzerinden devam ettiği vurgulandı.

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ENDONEZYA’DA 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Endonezya, 15 Ağustos’ta Flores adası açıklarında meydana gelen 7,7 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Birçok bölgede yıkıma yol açan depremin ardından ülkede 14 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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