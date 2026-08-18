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Dünya

Kolombiya'da depremin hasarı büyük! İşte felaketin maliyeti

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolarlık maddi hasara yol açtığını söyledi.

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında depremin neden olduğu can ve mal kaybına değinen De la Espriella, Adli Tıp Enstitüsü (IML) tarafından paylaşılan 304 ölü sayısının aksine, felakette şu ana kadar 289 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Konuşmasına hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan De la Espriella, "Bir babanın, bir annenin, bir evladın, bir eşin, bir kardeşin ya da bir dostun bıraktığı boşluğu tam anlamıyla doldurabilecek hiçbir kelime yoktur" dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella
Başlık ResmiKolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella

DEPREMİN MADDİ HASARINI AÇIKLADI

De la Espriella, özel bir firma tarafından yapılan ilk teknik tahmine göre, depremin en çok etkilediği bölgelerde doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 30 trilyon Kolombiya pesosu (9,5 milyar dolar) olduğunu söyledi.

Ülkedeki acil durumun altını çizen De la Espriella şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 4 bin 187 kişinin yaralandığı ve 143 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 120 bin 328'den fazla aile afetzede olarak kayıtlara geçti, 26 bin 945 konut yıkıldı, 127 bin 557'den fazla konut hasar gördü. Felaket 15 eyaletteki 450 belediyeyi etkiledi. Bu da ülkemizin yaklaşık üçte birinin depremden etkilendiği anlamına geliyor."

Kolombiya'da depremin hasarı büyük! İşte felaketin maliyeti
Başlık ResmiKolombiya'da depremin hasarı büyük! İşte felaketin maliyeti

De la Espriella, arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiğini belirterek, "Yıkıcı afetin hemen ardından verdiğim talimat nettir: Tek bir vatandaşımızı dahi canlı bulma ihtimali olduğu sürece, arama kurtarma ekipleri sahada kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kolombiyalıların "büyük bir dayanışma örneği" gösterdiğini dile getiren De la Espriella, "Ülke, yardımların toplanması ve sevk edilmesi için olağanüstü bir çaba gösterdi; ancak bu görev, yardımların bir eyalet merkezine ulaşmasıyla sona ermiyor. Asıl en karmaşık aşama orada başlıyor: Yardımları düzenli bir şekilde her bir belediyeye, kasabaya ve köye ulaştırmak." diye konuştu.

Kolombiya'da depremin hasarı büyük! İşte felaketin maliyeti
Başlık ResmiKolombiya'da depremin hasarı büyük! İşte felaketin maliyeti

YENİ FON KURULDU

De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek amacıyla yeni bir fon kurulduğunu da duyurdu.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Armenia kentinde meydana gelen deprem sonrası kurulan "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek alınarak çalışmalar yürütecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde kolaylık, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor. Cumhurbaşkanı De la Espriella da müteahhitler ve finans kuruluşlarını sürece destek olmaya çağırdı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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