2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı kritik karşılaşma için Miami'ye gelen Arjantin Milli Takımı, havalimanında ABD güvenlik güçlerinin olağanüstü yüksek önlemleriyle karşılaştı. Turnuva boyunca birçok takıma uygulanan katı güvenlik prosedürlerinin, dünyanın bir numaralı yıldızı olan ve üstelik yıllarca Inter Miami'de forma giymiş Lionel Messi’ye de tavizsiz bir şekilde uygulanması futbolcular arasında şaşkınlığa neden oldu.

El dedektörlü bir güvenlik görevlisinin Lionel Messi'yi ayak bileklerine kadar didik didik araması ve Messi'nin bu anlarda verdiği sıra dışı tepki sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

DÜNYA BU GÖRÜNTÜLERİ KONUŞUYOR Miami Havalimanı’na iniş yapan son Dünya Şampiyonu Arjantin'in yıldızları, standart havalimanı güvenlik protokollerine tabi tutuldu. Sıra sekiz kez Ballon d'Or kazananı Lionel Messi’ye geldiğinde, güvenlik görevlisi hiçbir ayrıcalık tanımadan el dedektörünü yıldız oyuncunun bacaklarına ve ayaklarına kadar indirdi. Havalimanında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaştı. Dünya genelindeki futbolseverler, hem görevlinin profesyonelce işini yapmasını övgü yağmuruna tuttu. Kullanıcılar videonun altına, "Tüm zamanların en iyisi olsan bile ABD güvenliğinden muaf değilsin" ve "Messi'nin egosuzluğu ve samimiyeti yine kalpleri kazandı" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

HEDEF SON 16: MAÇ HARD ROCK STADYUMU'NDA Saha dışındaki bu neşeli ve viral anı geride bırakan Lionel Messi ve arkadaşları, tamamen cuma günü oynanacak olan hayati eleme müsabakasına odaklanmış durumda. Son Dünya Şampiyonu Arjantin, 3 Temmuz'da Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları karşısında galibiyet arayacak. Son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek olan Tangocularda, kaptan Messi’nin sahada yine liderlik rolünü üstlenmesi bekleniyor.

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