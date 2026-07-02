BDDK, faizsiz finansman sunun tasarruf şirketlerinde erken teslim süresini 180 güne, erken teslim hakkı için gereken ödeme oranını %45'e çıkardı. Yeni kuralların ardından tasarruf şirketlerinin ödeme planları da güncellendi. İşte 1 milyon TL'nin geri ödeme planı ve teslimat süresi...

Faiz yükünün ağır olması nedeniyle ev ve araba alacakların yoğun ilgi gösterdiği faizsiz finansman sunan tasarruf şirketlerine yeni düzenleme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), erken teslim hakkı için ödeme oranını ve erken teslim süresinde değişikliğe gitti.

ERKEN TESLİM SÜRESİ UZADI, ÖDENECEK PARA ARTTI

Yeni düzenlemeye göre en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarılırken, erken teslim hakkı için gereken ödeme oranı da %40’tan %45’e yükseltildi. Ayrıca ödeme planında yer alan 'en düşük taksit tutarı, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olamayacak' şartı getirildi. Yeni düzenlemeler eski sözleşmeleri kapsamazken, 1 Temmuz ve sonrasında yapılan sözleşmelerde uygulanacak.

Faizsiz sistemde hesap değişti! İşte 1 milyon TL'nin yeni geri ödeme planı ve teslimat süresi

YENİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Düzenleme sonrası yeni ödeme planlarının nasıl olacağı merak konusu oldu. Sektörün büyümesini destekleyen bu adımların ardından tasarruf şirketlerinin yeni ödeme planları da ortaya çıkmaya başladı.

1 MİLYON TL'NİN GERİ ÖDEMESİ

İşte yeni sistemde 1 milyon TL'lik finansmanın geri ödeme planı:

Finansman tutarı 1 milyon TL Organizasyon ücreti 70 bin TL Peşinat 450 bin TL Teslimat 6-7 ay Aylık taksit 20 bin TL (son taksit 30 bin TL) Vade 27 ay Toplam maliyet 1.070 TL

Not: Organizasyon bedeli, teslimat tarihi ve diğer şartlar tasarruf finansman şirketine ve seçilen kampanyaya göre değişiklik gösterebilir.

590 BİN TL ÖDE, 1 MİLYON TL'Yİ AL

Bu plana göre;