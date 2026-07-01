Faizsiz finansman modeliyle araç sahibi olmak isteyenlere yeni kampanya geldi. İyi Finans, 24 ay sabit taksit ve beklemeden teslim imkanı sunduğu yeni kampanyasını duyurdu.

Yüksek kredi faizleri nedeniyle alternatif finansman yöntemlerine ilginin arttığı dönemde, faizsiz finansman sistemi sunan şirketler yeni kampanyalarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Faizsiz finansman modeliyle araç sahibi olmak isteyenlere yönelik kampanyalara bir yenisi daha eklendi.

5 AY BEKLEMEK YOK!

İyi Finans, 24 ay sabit taksitli ve hemen teslim araç kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında araç almak isteyenler için 5 ay bekleme şartı rafa kaldırıldı. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan kampanya kapsamında vatandaşlara istenilen tutar anında verilecek.

Faizsiz araç finansmanı! 24 ay sabit taksit, hemen teslim

FORMU DOLDUR, ARAYALIM!

Kampanya kapsamında araç sahibi olmak isteyenlerin form doldurarak başvuru yapması istenirken, başvuruların ardından müşteri temsilcilerinin iletişime geçeceği ifade edildi.

FAİZ YOK, ORGANİZASYON ÜCRETİ VAR!

Tasarruf finansman şirketlerinin kampanyalarında herhangi bir faiz uygulanmıyor. Ancak şirketler kullandırılan finansmanın yüzde 7'si ila 14'ü arasında bir organizasyon ücreti tahsil ediyor. Bu oran kampanyaya göre değişkenlik gösterirken, genelde yüzde 7 üzerinden ilerleniyor. Yüzde 7'lik organizasyon ücreti 1 milyon TL'de 70 bin TL, 2 milyon TL'de ise 140 bin TL'ye çıkıyor.