Bölgede etkili olan yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Çıldır Gölü'nde su seviyesi son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çıldır Gölü'nde yapılan ölçümlere göre göldeki su miktarı, uzun yılların ardından rekor seviyeye yükseldi. Ortaya çıkan manzara hem bölge halkını hem de doğaseverleri mutlu etti.

Çıldır Gölü'nde 32 yıldır böylesi görülmedi!

Çıldır Gölü kıyısında işletmesi bulunan balık lokantası sahibi Canılgın Uzunkaya, özellikle ilkbahar ve yaz başında etkili olan yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün kontrollü şekilde erimesinin gölün su seviyesindeki artışta önemli rol oynadığını söyledi.

Çıldır Gölü'nde 32 yıldır böylesi görülmedi!

Su seviyesindeki yükseliş, göl ekosistemi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, balıkçılık ve kuş hayatına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Çıldır Gölü'nde 32 yıldır böylesi görülmedi!

32 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Son yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman çekilmenin yaşandığı gölde, bu yıl ulaşılan seviye son 32 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Göl çevresindeki doğal hayat yeniden canlanırken, bölgeye gelen ziyaretçiler de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Yetkililer, su seviyesindeki artışın düzenli olarak takip edildiğini belirterek vatandaşların göl çevresinde güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

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