Çıldır Gölü'nde 32 yıldır böylesi görülmedi!
Bölgede etkili olan yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte Çıldır Gölü'nde su seviyesi son 32 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
- Göl su seviyesindeki artışta ilkbahar ve yaz başı yağışları ile yüksek kesimlerdeki kar örtüsünün erimesi etkili oldu.
- Su seviyesindeki yükseliş, göl ekosistemi için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
- Bu durumun balıkçılık ve kuş hayatına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.
- Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle çekilmeler yaşanan gölde bu yılki seviye rekor olarak kayıtlara geçti.
- Göl çevresindeki doğal hayatın yeniden canlandığı ve bölgeye gelen ziyaretçilerin manzaradan memnun kaldığı belirtildi.
- Yetkililer, su seviyesinin düzenli takip edildiğini ve göl çevresinde güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Çıldır Gölü'nde yapılan ölçümlere göre göldeki su miktarı, uzun yılların ardından rekor seviyeye yükseldi. Ortaya çıkan manzara hem bölge halkını hem de doğaseverleri mutlu etti.
Çıldır Gölü kıyısında işletmesi bulunan balık lokantası sahibi Canılgın Uzunkaya, özellikle ilkbahar ve yaz başında etkili olan yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün kontrollü şekilde erimesinin gölün su seviyesindeki artışta önemli rol oynadığını söyledi.
Su seviyesindeki yükseliş, göl ekosistemi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, balıkçılık ve kuş hayatına da önemli katkı sağlaması bekleniyor.
32 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ
Son yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman çekilmenin yaşandığı gölde, bu yıl ulaşılan seviye son 32 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Göl çevresindeki doğal hayat yeniden canlanırken, bölgeye gelen ziyaretçiler de eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Yetkililer, su seviyesindeki artışın düzenli olarak takip edildiğini belirterek vatandaşların göl çevresinde güvenlik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.