Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Hedef 1 trilyon lira! Türkiye'nin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazete'de

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Hedef 1 trilyon lira! Türkiye'nin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazete'de
Fotoğraf Başlığı Hedef 1 trilyon lira! Türkiyenin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazetede

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da paylaşım yaptığı eylem planına göre 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yetkinliklerini geliştirmek, teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek, ekonomik ve toplumsal değer üretme potansiyelinden azami ölçüde yararlanmak için hazırlanan ‘Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada planın 2030 senesine dek Türkiye'nin yol haritasını belirleyeceğini kaydederek, "2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planına ilişkin Genelge, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapay zeka, yalnızca teknolojik bir alan değil; ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri. Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten; sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü Ar-Ge altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Başlık ResmiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin kazanımları üstüne inşa edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda; kamu, özel sektör, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla hazırlanan eylem planı, Türkiye'nin yapay zeka vizyonunu geleceğe taşıyacak somut bir yol haritası sunuyor.

İnsan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde biçimlendirilen Eylem Planı; ‘Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet' olmak üzere dört temel eksen üstüne kuruldu. Plan çerçevesinde yapay zeka ekosisteminin enerji, hesaplama donanımı, altyapı, modeller/veri ve uygulamalardan meydana gelen beş temel katmanının haricinde yetenek, finansman ve düzenleme alanlarını güçlendirmeye dönük 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek. Kamu kaynakları ile özel sektör yatırımlarının ortak amaçlar çerçevesinde mobilize edilmesiyle Türkiye'nin yapay zeka alanında sadece tüketen değil; geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir biçimde yöneten bir ülke konumuna varması ve 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer oluşturulması amaçlanıyor.

Hedef 1 trilyon lira! Türkiyenin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazetede
Başlık ResmiHedef 1 trilyon lira! Türkiyenin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazetede

2028'DEN İTİBAREN ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Eylem Planı'nın uygulanması, ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda performans göstergeleri ve şeffaf izleme mekanizmalarıyla izlenilecek. Yol haritası çerçevesinde 2026-2027 döneminde temel yönetişim yapılarının kurulması, sektörel veri alanlarının pilotlanması, kamuda öncü yapay zeka uygulamalarının faaliyete alınması ve hesaplama kapasitesine dönük yatırımların biçimlendirilmesi amaçlanıyor. 2028-2030 döneminde ise pilot uygulamaların ülke geneline yayılması, geliştirilen yerli ve sektörel modellerin ticarileştirilmesi ve uluslararası stratejik iş birliklerinin derinleştirilmesi önceliklendirilecek.

Stratejik insan kaynağı hedefleri çerçevesinde, e-Devlet Kapısı üstünden bütün vatandaşların yapay zeka yetkinlik seviyelerini ölçebilecekleri ve kişiye özel gelişim haritalarına yönlendirilebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı açılacak. Toplam 5 milyon vatandaşa yapay zeka farkındalığının kazandırılmasının hedeflendiği süreçte; ekosisteme 10 bin üst düzey yapay zeka uzmanı ile 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hedef 1 trilyon lira! Türkiyenin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazetede
Başlık ResmiHedef 1 trilyon lira! Türkiyenin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazetede

ÖZEL SEKTÖRDEN 500 MİLYAR LİRA YATIRIM BEKLENİYOR

Altyapı, teknoloji ve yatırım hedefleri çerçevesinde ise 1 GW veri merkezi kurulu gücüne ulaşılması; araştırmacılar, girişimler ve KOBİ'ler için dünya standartlarında yüksek hesaplama kapasitesinin direkt olarak erişime açılması düşünülüyor. Özel sektörden 500 milyar lira tutarında yatırımın harekete geçirileceği plan kapsamında; sektörel temel modeller geliştirilecek, fiziksel yapay zeka ve robotik alanında yerli üretim yetkinlikleri artırılacak ve en az beş öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları faaliyete geçirilecek.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama sürecinde etkin rol alacağı Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı dokümanının ayrıntılarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmî internet adresi olan www.sanayi.gov.tr/yapayzekaeylemplani üstünden erişilebilecek.

BAKMADAN GEÇME
Google’ın yapay zekası 1 milyar kullanıcıyı aştı! Her gün 150 milyon görsel üretiyor
EKONOMİ

Google’ın yapay zekası 1 milyar kullanıcıyı aştı! Her gün 150 milyon görsel üretiyor
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi
Beşiktaş'ın konuğu Zalgiris: Italiano ilk 11'i belirledi
Kaydet
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.