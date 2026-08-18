Hedef 1 trilyon lira! Türkiye'nin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazete'de

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da paylaşım yaptığı eylem planına göre 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yetkinliklerini geliştirmek, teknolojik bağımsızlığını güçlendirmek, ekonomik ve toplumsal değer üretme potansiyelinden azami ölçüde yararlanmak için hazırlanan ‘Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada planın 2030 senesine dek Türkiye'nin yol haritasını belirleyeceğini kaydederek, "2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planına ilişkin Genelge, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapay zeka, yalnızca teknolojik bir alan değil; ekonomik refahın, rekabet gücünün ve egemenlik sınırlarının yeni belirleyicilerinden biri. Türkiye olarak bu dönüşümün seyircisi değil, öncülerinden olacağız. Kendi değerleriyle yapay zeka teknolojileri geliştiren, güvenilir ürün ve hizmetler üreten; sanayiden sağlığa, eğitimden kamu hizmetlerine kadar stratejik alanlarda yapay zeka çözümlerini ölçeklendiren bir Türkiye inşa edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, güçlü Ar-Ge altyapımız, girişimcilik ekosistemimiz ve üretim kabiliyetimizle Türkiye'yi yapay zeka alanında yatırımın, yeteneğin ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getireceğiz. Yapay zekayı Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığının ve ekonomik kalkınmasının yeni güç alanlarından biri kılacağız. Yapay zekanın sunduğu imkanlardan milletimizin refahı ve insanlığın ortak faydası için en üst düzeyde yararlanacağız. 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planımız milletimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin kazanımları üstüne inşa edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda; kamu, özel sektör, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarının ortaklığıyla hazırlanan eylem planı, Türkiye'nin yapay zeka vizyonunu geleceğe taşıyacak somut bir yol haritası sunuyor.

İnsan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde biçimlendirilen Eylem Planı; ‘Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet' olmak üzere dört temel eksen üstüne kuruldu. Plan çerçevesinde yapay zeka ekosisteminin enerji, hesaplama donanımı, altyapı, modeller/veri ve uygulamalardan meydana gelen beş temel katmanının haricinde yetenek, finansman ve düzenleme alanlarını güçlendirmeye dönük 16 öncelikli eylem hayata geçirilecek. Kamu kaynakları ile özel sektör yatırımlarının ortak amaçlar çerçevesinde mobilize edilmesiyle Türkiye'nin yapay zeka alanında sadece tüketen değil; geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir biçimde yöneten bir ülke konumuna varması ve 1 trilyon lirayı aşan bir ekonomik değer oluşturulması amaçlanıyor.

Hedef 1 trilyon lira! Türkiyenin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazetede

2028'DEN İTİBAREN ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Eylem Planı'nın uygulanması, ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunda performans göstergeleri ve şeffaf izleme mekanizmalarıyla izlenilecek. Yol haritası çerçevesinde 2026-2027 döneminde temel yönetişim yapılarının kurulması, sektörel veri alanlarının pilotlanması, kamuda öncü yapay zeka uygulamalarının faaliyete alınması ve hesaplama kapasitesine dönük yatırımların biçimlendirilmesi amaçlanıyor. 2028-2030 döneminde ise pilot uygulamaların ülke geneline yayılması, geliştirilen yerli ve sektörel modellerin ticarileştirilmesi ve uluslararası stratejik iş birliklerinin derinleştirilmesi önceliklendirilecek.

Stratejik insan kaynağı hedefleri çerçevesinde, e-Devlet Kapısı üstünden bütün vatandaşların yapay zeka yetkinlik seviyelerini ölçebilecekleri ve kişiye özel gelişim haritalarına yönlendirilebilecekleri ulusal bir değerlendirme altyapısı açılacak. Toplam 5 milyon vatandaşa yapay zeka farkındalığının kazandırılmasının hedeflendiği süreçte; ekosisteme 10 bin üst düzey yapay zeka uzmanı ile 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hedef 1 trilyon lira! Türkiyenin 5 yıllık yapay zeka yol haritası Resmi Gazetede

ÖZEL SEKTÖRDEN 500 MİLYAR LİRA YATIRIM BEKLENİYOR

Altyapı, teknoloji ve yatırım hedefleri çerçevesinde ise 1 GW veri merkezi kurulu gücüne ulaşılması; araştırmacılar, girişimler ve KOBİ'ler için dünya standartlarında yüksek hesaplama kapasitesinin direkt olarak erişime açılması düşünülüyor. Özel sektörden 500 milyar lira tutarında yatırımın harekete geçirileceği plan kapsamında; sektörel temel modeller geliştirilecek, fiziksel yapay zeka ve robotik alanında yerli üretim yetkinlikleri artırılacak ve en az beş öncelikli sektörde düzenleyici deney alanları faaliyete geçirilecek.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama sürecinde etkin rol alacağı Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı dokümanının ayrıntılarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmî internet adresi olan www.sanayi.gov.tr/yapayzekaeylemplani üstünden erişilebilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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