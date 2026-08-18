İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'yi ve 9 misafirini taşıyan Türk bayraklı tekne, Yunanistan sularında battı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımı üzerine gemideki Kestelli ve misafirleri sağ olarak kurtarıldı.

Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı olan ve 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren iş insanı Işınsu Kastelli, Yunanistan açıklarında ölümden döndü.

Kestelli ve 9 konuğunun bulunduğu Türk bayraklı tekne, Fleves Adası yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen nedenden su almaya başladı.

Ünlü iş insanı Yunanistan'da ölümden döndü!

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ KURTARDI

Voice of Hellas'ın haberine göre gemiden yapılan yardım çağrılarının ardından olay yerine gelen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kestelli ve arkadaşlarını kısa süre içerisinde tahliye etti. Kurtarılan 10 yolcu, daha sonra bölgeye yakın olan Vouliagmeni Marina'ya götürüldü.

Şans eseri olayda kimseye bir şey olmazken, teknenin batışına ilişkin soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre olay sırasında bölgede 5 Beaufort kuvvetinde kuzeyli rüzgârların etkili olduğu ve geminin bu nedenle su almış olabileceği değerlendiriliyor.

Işınsu Kestelli

IŞINSU KESTELLİ KİMDİR?

1962 yılında Konya’da doğan Işınsu Kestelli, 1981 yılında İzmir Amerikan Kız Lisesi’nden ve 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Para ve Banka Bölümü’nden mezun olmuştur.

Evli ve bir oğlu olan Işınsu Kestelli, uluslararası bitkisel yağ sektöründe faaliyet gösteren Agrilink Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin ve Agritrade Tarım Ürünleri Loj. Dep. Ltd. Şirketi’nin kurucusu ve ortağıdır.

Kasım 1992’de İzmir Ticaret Borsası Nebati Yağlar Meslek Komitesi üyesi olan Işınsu Kestelli, 1995 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup, 2003 – 2009 yılları arasında İzmir Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

2009 Şubat ayında İzmir Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Kestelli, 2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde de güvenoyu alarak tekrar aynı göreve getirilmiştir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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