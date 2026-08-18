Giresun'da selde kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos'ta selde kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni hurdaya dönmüş araçlarının 100 metre ilerisinde bulundu. Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkisini hissettiren sağanak yağışın sonrasında sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu.

Giresunda selde kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu

Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine giden ve içinde 3 kişinin olduğu araç, Karadere köyü civarında Karabulduk Deresi'nin taşması neticesinde sel sularına kapılmıştı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi olanakları ile kurtulurken, otomobilde bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılıp kaybolmuştu. Kayıp 2 kişiyi bulmak için başlatılan arama çalışmaları otomobilin sel sularına kapıldığı yerden denize dek uzanan yaklaşık 9 kilometrelik bölgede 5 farklı noktada devam ediyordu.

Giresunda selde kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu

170’e yakın ekibin iş makineleri ile katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde bu sabah Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun (16) cansız bedeni hurdaya dönmüş otomobillerine 100 metre uzaklıkta deniz istikametinde balçık içerisinde bulundu. Dayısı Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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