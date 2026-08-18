Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!

Kaydet
Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington DC’yi yeniden şekillendirme projeleri kapsamında, Lincoln Anıtı yakınındaki tarihi "Savaş Sanatı" heykelleri 5,1 milyon dolarlık restorasyonla altın varakla kaplandı. 
 

Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!

Arlington Anıt Köprüsü’nün doğu ucunda yer alan 19 fit (yaklaşık 5,8 metre) yüksekliğindeki anıtsal bronz atlı heykeller, İçişleri Bakanlığı denetimindeki özel bir proje kapsamında yenilendi. 

Onarılan bronz yüzeylere 23,75 karat altın varak uygulanırken, heykeller etrafındaki iskelelerin kaldırılmasıyla birlikte yeniden görünür hale geldi.

Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!

İTALYA’NIN 1951 YILINDAKİ HEDİYESİ

Heykeltıraşlar Leo Friedlander ve James Earle Fraser imzasını taşıyan "Savaş Sanatı" ve hemen yanında yer alan "Barış Sanatı" isimli dört anıtsal heykel grubu, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından İtalya tarafından ABD’ye bir teşekkür hediyesi olarak gönderilmiş ve 1951 yılında açılışı yapılmıştı.

Yönetim, ABD’nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamaları öncesinde heykelleri eski altın kaplamalı görünümüne kavuşturmayı hedeflediğini açıkladı. “Savaş Sanatı” heykellerinin restorasyonu tamamlanırken, “Barış Sanatı” heykel grubunun altın kaplama çalışmalarının Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!

"ŞIK VE PARLAK" MI, "SPREY BOYA" MI?

Söz konusu restorasyon ve altın varak uygulaması kamuoyunu ikiye böldü. Washington’da yapılan yerel anketlerde vatandaşların bir kısmı yenilenen heykelleri "son derece parlak ve güzel" olarak değerlendirirken, eleştiren taraf ise kaplamanın "Home Depot marka ucuz altın sprey boya gibi durduğunu" savundu. Kent sakinlerinden bazıları ise harcanan 5,1 milyon dolarlık bütçenin daha acil ihtiyaçlar için kullanılabileceğini dile getirdi.
 

Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!

TRUMP’IN BAŞKENTİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRME HAMLELERİ

Tarihi heykellerin yaldızlanması, Trump yönetiminin Washington DC’nin mimarisini kendi estetik anlayışına göre dönüştürme çabalarının son halkası oldu. Başkanın devam eden diğer kentsel projeleri arasında Beyaz Saray’ın yanına inşa edilecek devasa bir balo salonu, 250 foot uzunluğunda bir zafer takı ve Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu’ndaki yenileme çalışmaları yer alıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
FETH-İ KABİR KARARI VERİLDİ!
Eski bakan Ahmet Denizolgun'un ölümünde yeni gelişme
"SUYUN İYİCE ISINDI"
Oktay Saral'dan Kuriş'i savunan Kuytul'a ağır sözler
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
VEKİL ARACIYLA SEVKİYAT İDDİASI!
Enginyurt'un oğluna kara para soruşturması
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
ŞÜPHELİ VAKA SAYISI 30'U AŞTI!
KKTC'deki tüp bebek merkezlerinde ‘yanlış donör’ skandalı
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
KARTAL'IN KONUĞU ZALGIRIS
Italiano kritik maçın ilk 11'ini belirledi
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
FAİZSİZ 1 MİLYON TL!
20 ay vade, peşinat yok
"YALAN SÖYLÜYOR"
Olayların ortasındaki baba ilk kez konuştu!
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
GULYABANİ GİBİ ORTAYA ÇIKIYOR
Mahalleli uykuyu unuttu! 6 aydır korku saçıyor
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF
"Kocaman, Fenerbahçe’ye transferimi istedi"
NEFES ALDIRMAYACAK
NEFES ALDIRMAYACAK
Afrika ve Basra'dan geliyor! İstanbul için tarih verildi
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
180 MİLYAR TL’LİK ÖTV FERAGATI!
Enflasyonu kaç puan düşürdüğü belli oldu
İŞTE SON ADRESİ
İŞTE SON ADRESİ
"Üç büyükler"in formasını giydi, yeni imza geldi
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
İSRAİL'DE HAKAN FİDAN KORKUSU
"Adım adım sessizce kuşatıyor"
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
15 MİLYON EUROLUK PAZARLIK!
Böcek’in ek ifadesinde çarpıcı ‘İmamoğlu’ iddiası
TEK TERCİHLE KAZANDI!
TEK TERCİHLE KAZANDI!
Türkiye birincisinin üniversite hayali gerçek oldu
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
G.SARAY'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Yeni yıldız geliyor, eskisi kulübeye geçiyor
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
EV ALACAKLARA KRİTİK UYARI!
Bunu yapan 1,5 milyon TL az ödüyor
ABD KURALLARI ESNETTİ!
ABD KURALLARI ESNETTİ!
Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
AVRUPA'DA DOĞAL GAZ ALARMI!
Fiyat 2 katına çıktı, depolar 5 yılın dibine indi
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
TEM EKİPLERİ SAHNEDE!
Suç örgütleriyle mücadelede yeni dönem
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
İLGİLİ HABERLER
ÖNE ÇIKANLAR
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Burdur'a 1 milyar TL'lik yatırım
Kaydet
Beşiktaş'ın konuğu Kauno Zalgiris: Vincenzo Italiano ilk 11'ini belirledi
Beşiktaş'ın konuğu Zalgiris: Italiano ilk 11'i belirledi
Kaydet
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
 Trump'ın haritalı paylaşımına İran'dan füzeli cevap!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.