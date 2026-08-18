Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!

"ŞIK VE PARLAK" MI, "SPREY BOYA" MI?

Söz konusu restorasyon ve altın varak uygulaması kamuoyunu ikiye böldü. Washington’da yapılan yerel anketlerde vatandaşların bir kısmı yenilenen heykelleri "son derece parlak ve güzel" olarak değerlendirirken, eleştiren taraf ise kaplamanın "Home Depot marka ucuz altın sprey boya gibi durduğunu" savundu. Kent sakinlerinden bazıları ise harcanan 5,1 milyon dolarlık bütçenin daha acil ihtiyaçlar için kullanılabileceğini dile getirdi.

