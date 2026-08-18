Tarihi heykeller baştan aşağı altın oldu: Trump'ın 5,1 milyon dolarlık kararı Washington'ı karıştırdı!
ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington DC’yi yeniden şekillendirme projeleri kapsamında, Lincoln Anıtı yakınındaki tarihi "Savaş Sanatı" heykelleri 5,1 milyon dolarlık restorasyonla altın varakla kaplandı.
Arlington Anıt Köprüsü’nün doğu ucunda yer alan 19 fit (yaklaşık 5,8 metre) yüksekliğindeki anıtsal bronz atlı heykeller, İçişleri Bakanlığı denetimindeki özel bir proje kapsamında yenilendi.
Onarılan bronz yüzeylere 23,75 karat altın varak uygulanırken, heykeller etrafındaki iskelelerin kaldırılmasıyla birlikte yeniden görünür hale geldi.
İTALYA’NIN 1951 YILINDAKİ HEDİYESİ
Heykeltıraşlar Leo Friedlander ve James Earle Fraser imzasını taşıyan "Savaş Sanatı" ve hemen yanında yer alan "Barış Sanatı" isimli dört anıtsal heykel grubu, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından İtalya tarafından ABD’ye bir teşekkür hediyesi olarak gönderilmiş ve 1951 yılında açılışı yapılmıştı.
Yönetim, ABD’nin 250. kuruluş yıldönümü kutlamaları öncesinde heykelleri eski altın kaplamalı görünümüne kavuşturmayı hedeflediğini açıkladı. “Savaş Sanatı” heykellerinin restorasyonu tamamlanırken, “Barış Sanatı” heykel grubunun altın kaplama çalışmalarının Eylül ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.
"ŞIK VE PARLAK" MI, "SPREY BOYA" MI?
Söz konusu restorasyon ve altın varak uygulaması kamuoyunu ikiye böldü. Washington’da yapılan yerel anketlerde vatandaşların bir kısmı yenilenen heykelleri "son derece parlak ve güzel" olarak değerlendirirken, eleştiren taraf ise kaplamanın "Home Depot marka ucuz altın sprey boya gibi durduğunu" savundu. Kent sakinlerinden bazıları ise harcanan 5,1 milyon dolarlık bütçenin daha acil ihtiyaçlar için kullanılabileceğini dile getirdi.
TRUMP’IN BAŞKENTİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRME HAMLELERİ
Tarihi heykellerin yaldızlanması, Trump yönetiminin Washington DC’nin mimarisini kendi estetik anlayışına göre dönüştürme çabalarının son halkası oldu. Başkanın devam eden diğer kentsel projeleri arasında Beyaz Saray’ın yanına inşa edilecek devasa bir balo salonu, 250 foot uzunluğunda bir zafer takı ve Lincoln Anıtı Yansıma Havuzu’ndaki yenileme çalışmaları yer alıyor.