Eskişehir'de faciaya davetiye! LPG sızıntısı olan aracın yanında elinde sigarayla gezdi

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir sanayi sitesinde, kaporta tamiri için bırakılan otomobildeki tehlikeli LPG sızıntısına aldırış etmeyen bir vatandaşın elinde yanan sigarayla aracın etrafında dolaşması yürekleri ağza getirdi. İş yeri sahibi Ramazan Tahtacı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen olayda, olası bir patlamayla burun buruna gelen şahsın faciayı hiçe sayan akılalmaz rahatlığı izleyenlere 'pes' dedirtti. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına ve gaz kokusuna rağmen umursamaz tavırlarını sürdüren tiryakinin görüntüleri, ihmalin bu kadarına da pes dedirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Odunpazarı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOdunpazarı

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