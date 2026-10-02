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Dünya

Meksika'da ortaokula korkunç saldırı! Müdür yardımcısı hayatını kaybetti, yaralılar var

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Meksika'da ortaokula korkunç saldırı! Müdür yardımcısı hayatını kaybetti, yaralılar var
Başlık ResmiMeksikada ortaokula korkunç saldırı! Müdür yardımcısı hayatını kaybetti, yaralılar var

Meksika'nın Coahuila eyaletindeki ortaokula düzenlenen saldırıda müdür yardımcısı hayatını kaybederken, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında okulun eski öğrencileri olduğu iddia edilen ikiz şüpheliler gözaltına alındı.

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Kanlı saldırının adresi Meksika'nın Coahuila eyaletindeki bir ortaokul oldu. Mexico News Daily’nin yerel yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, Coahuila eyaletinin Torreon kentindeki ortaokula dün pala ve patlayıcılarla saldırı düzenlendi.

MÜDÜR YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda okul müdür yardımcısı hayatını kaybederken, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı. Saldırının okulun eski öğrencileri olan 18 yaşındaki ikiz kardeşler tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Meksikada ortaokula korkunç saldırı! Müdür yardımcısı hayatını kaybetti, yaralılar var
Başlık ResmiMeksikada ortaokula korkunç saldırı! Müdür yardımcısı hayatını kaybetti, yaralılar var

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüpheliler güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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