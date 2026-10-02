Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir metro istasyonunda tükürmek için özel olarak oluşturulan alan sosyal medyada gündem oldu. 'Dünyanın ilk tükürme alanı' olarak tanıtılan uygulama, bazı kullanıcılar tarafından desteklenirken bazıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Mumbai'deki bir metro istasyonunda ortaya çıkan 'tükürme alanı', sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ezyspit adlı şirket tarafından oluşturulan ve dokunmadan kullanılabilen tükürme ünitesi, istasyonda yolcuların kullanımına sunuldu.

Dünyada bir ilk! Hindistan’da metro istasyonuna özel ‘tükürme kutusu’ konuldu

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ: KİM TEŞVİK EDER Kİ?

Yerel bir aktivistin fotoğrafı sosyal medya platformu X’te paylaşmasıyla uygulama kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, yolcuların duvarlara, zemine veya çöp kutularına tükürmesi yerine bunun için özel bir alan oluşturulmasını olumlu karşıladı.

Bazı kullanıcılar ise kamusal alanlarda tükürmeyi önlemek yerine buna özel bir alan oluşturulmasını eleştirdi. Uygulamayı tuhaf bulduğunu ifade eden bir kullanıcı, “Kim kamuya açık yerlerde tükürmeyi teşvik eder ki?” yorumunda bulundu.

Dünyada bir ilk! Hindistan’da metro istasyonuna özel ‘tükürme kutusu’ konuldu

RESMİ KURALLAR GÜNDEMDE

Öte yandan bu sıra dışı uygulama, Mumbai Metrosu'nun resmi kurallarıyla ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi. Metro istasyonlarında tükürmenin yasak olduğu ve bu davranış için 500 rupi para cezası uygulandığı ifade edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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