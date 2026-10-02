ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Benjamin Franklin Lisesi'nde akranıyla kavga eden bir öğrenci, okulun 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olay öncesinde öğrencinin sınıfta darbedildiği anlara ait görüntüler ortaya çıkarken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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ABD'nin Los Angeles kentindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde bir erkek öğrenci 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaydan önce iki öğrenci arasında kavga yaşandığını gösteren görüntüler ortaya çıkarken polis, düşüşün kavgayla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Korkunç olay, Los Angeles'ın Highland Park bölgesindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Öğrencilerin ihbarı üzerine okula gelen ekipler, 4. kattan düşen erkek öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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ÖNCE TARTIŞTILAR, SONRASI FACİA

Olay öncesinde kaydedilen görüntülerde, bir öğrencinin sınıfta başka bir gençle tartıştığı ve ardından yüzüne yumruk atıldığı görülüyor. Yere düşen öğrencinin daha sonra sınıftan koşarak çıktığı, kısa süre sonra da okulun dördüncü katından düştüğü belirtildi. Ancak düşüşün hemen öncesinde tam olarak ne yaşandığı henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine okula gelen ekipler, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. LAPD, mevcut aşamada öğrencinin ölümünün kötü niyetli bir eylem sonucu gerçekleştiğini gösteren bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Düşüşün sınıfta yaşanan kavgayla bağlantısı olup olmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.

ABD'de lisede facia! Öğrencilerin kavgası kanlı bitti, kaçmak için 4. kattan atladı

Okul yönetimi, olayın ardından kampüste güvenlik önlemlerini artırırken öğrencilerin ihtiyaç duyması halinde psikolojik destek alabilmesi için ruh sağlığı uzmanlarının görevlendirileceğini açıkladı. Kampüsün yeniden açılması için kolluk kuvvetlerinin onayı beklendiği bildirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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