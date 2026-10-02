Mekke'de korku dolu dakikalar! 'Canlı bomba' iddiasının aslı ortaya çıktı, kıskıvrak yakalandı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde çevredekileri rahatsız ederek korku ve paniğe yol açtığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada şüphelinin üzerinde taşıdığı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülürken, Suudi makamları bu iddiaları doğrulamadı.

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Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde binlerce Müslümanın ibadet ettiği Mescid-i Haram’da korku dolu anlar yaşandı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre, Mescid-i Haram çevresindeki bir kişinin "canlı bomba" olduğu ve saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Suudi Arabistan Emniyet Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin söz konusu kişiye derhal müdahale ettiği belirtildi. Gözaltına alınan kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

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SUUDİ MAKAMLARI DOĞRULAMADI

Suudi makamları, olayla ilgili sosyal medyada yayılan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bilgilerin resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, şüphelinin üzerinde patlayıcı bulunduğuna veya herhangi bir saldırı girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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