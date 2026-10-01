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Dünya

Trump'tan FlyDubai uçağı açıklaması: İran çok sert şekilde hedef alınacak

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Trump'tan FlyDubai uçağı açıklaması: İran çok sert şekilde hedef alınacak
Başlık ResmiTrump'tan FlyDubai uçağı açıklaması: İran çok sert şekilde hedef alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, FlyDubai uçağında yaşanan olayın arkasında İran'ın olduğunun ortaya çıkması halinde bu ülkenin 'çok sert şekilde hedef alınacağını' söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Texas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, “Uçağa yapılan saldırının arkasında İran varsa, İran’a misilleme yapacak mısınız?” sorusunu yönelttiği Trump, “Onlar çok sert bir şekilde hedef alınacaklar, merak etmeyin” cevabını verdi.

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UÇAKTA NE YAŞANDI?

İsrail basınında yer alan haberlerde, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden FlyDubai uçağının Ürdün hava sahasında bulunduğu sırada önce genel acil durum kodu olan “7700”, ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden “7500” kodunu gönderdiği aktarılmıştı.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Haberde, yardımcı pilotun Ummanlı olduğu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edildi.

Son haberlerde, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı ileri sürüldü. Kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girerek yardımcı pilota müdahale ettiği iddiasına da yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pilotlardan birinin “uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu” iddia etti.

BAE'ye ait hava yolu şirketi FlyDubai ise Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirdi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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