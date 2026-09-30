Uçağın içinde yaşananlar şoke etti! Netanyahu'dan çarpıcı iddia

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında iki pilot arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Pilotlardan birinin diğerini bıçakladığı ve kokpite giren yolcuların müdahalesiyle uçağın düşmesinin önlendiği iddia edilirken, Netanyahu olayın ardından pilotlardan birinin uçağı düşürmeye çalıştığına dair ciddi kanıtlar bulunduğunu öne sürdü.

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Dubai'den Tel Aviv'e gitmek üzere havalanan Flydubai uçağında iki pilot arasında kavga çıktı. Uçak Ürdün hava sahasında seyrederken önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırma durumunu ifade eden "7500" kodu gönderildi.

PİLOTLARDAN BİRİ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

İsrail basınında yer alan haberlere göre, pilotlardan biri kavga sırasında bilincini kaybetti. Acil durum kodlarından birinin bu sırada yanlışlıkla gönderildiği öne sürüldü.

Olayın ardından pilotlardan birinin intihar ederek uçağı düşürmeye çalıştığı, İsrailli yolcuların ise buna engel olmak için müdahale ettiği iddiası gündeme geldi.

Uçağın içinde yaşananlar şoke etti! Netanyahudan çarpıcı iddia

"DEFALARCA BIÇAKLADI" İDDİASI

İsrail basını, Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığını aktardı. Kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdiği ve yardımcı pilota müdahale ettiği ileri sürüldü. Kokpite girenler arasında pilotların da bulunduğu ve uçağın kontrolünün bu şekilde sağlandığı iddia edildi.

Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili, olayın Tel Aviv'de terör saldırısı olarak değerlendirildiğini ve "büyük bir felaketin son anda önlendiğini" iddia etti.

Flydubai ise yaptığı açıklamada, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu bildirdi.

NETANYAHU'DAN NET SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayın ardından yayımladığı video mesajda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, pilotlardan birinin uçağı düşürmeyi amaçladığına dair ciddi kanıtlar bulunduğunu öne sürdü.

Netanyahu, neredeyse tamamı İsrail vatandaşlarından oluşan uçağın Tel Aviv'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını söyledi. Bir yolcu ile kabin görevlisinin kokpite girmeyi başardığını ve uçağın sistemlerine zarar vermeye çalıştığı öne sürülen pilota engel olduğunu belirtti.

Mürettebattan başka bir kişinin daha kokpite girerek uçağın kontrolünü sağladığını aktaran Netanyahu, yolcuların Suudi Arabistan'dan İsrail'e getirilmeleri için ilgili makamlarla iletişim halinde olduklarını açıkladı.

Netanyahu, yaşananları "son derece ciddi bir güvenlik olayı" olarak nitelendirirken pilotun Suudi Arabistan makamları tarafından sorgulandığını ve uçağı düşürmeye çalıştığına dair ciddi kanıtlar olduğunu savundu. İsrail Başbakanı, benzer girişimlerin önlenmesi için güvenlik birimlerine gerekli tedbirleri alma talimatı verdiğini de söyledi.

Uçağın içinde yaşananlar şoke etti! Netanyahudan çarpıcı iddia

"TERÖR SALDIRISI GİRİŞİMİ"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da olayın "bir terör saldırısı girişimi olduğunu" ileri sürdü. Katz, eldeki ilk bilgilere göre saldırganın amacının uçağı içindeki tüm yolcularla birlikte düşürmek olduğunu iddia etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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