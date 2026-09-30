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Dünya

174 yolculu uçakta kaçırılma alarmı! Savaş uçakları havalandı, gerçek sonradan ortaya çıktı

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174 yolculu uçakta kaçırılma alarmı! Savaş uçakları havalandı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Başlık ResmiDubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? Savaş uçakları havalandı

İsrail'de sabah saatlerinde uçak kaçırma alarmı verildi. Dubai'den Tel Aviv'e 174 yolcuyla ilerleyen Flydubai uçağının önce 7700, ardından "uçak kaçırma/yasa dışı müdahale" durumlarında kullanılan 7500 acil durum kodunu göndermesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Ancak dakikalar süren alarmın ardından uçağın kaçırılmadığı ortaya çıktı. İsrail basını, 7500 kodunun kokpitte pilotlar arasında yaşandığı öne sürülen kavga sırasında etkinleştirildiğini bildirdi. Uçak, Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına güvenli şekilde indi.

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İsrail hava sahasında sabah saatlerinde olağanüstü hareketlilik yaşandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden ve 174 yolcu taşıyan Flydubai uçağından gelen acil durum sinyalleri, uçak kaçırma şüphesine yol açtı.

İsrail medyasına göre uçak önce 7700 genel acil durum kodunu, kısa süre sonra ise uçak kaçırma veya "yasa dışı müdahale" durumlarında kullanılan 7500 kodunu gönderdi.

Alarm üzerine İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları havalandırılırken, uçağın rotasını tersine çevirerek Suudi Arabistan yönüne ilerlemesi paniği artırdı.

174 yolculu uçakta kaçırılma alarmı! Savaş uçakları havalandı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Başlık Resmi174 yolculu uçakta kaçırılma alarmı! Savaş uçakları havalandı, gerçek sonradan ortaya çıktı

ACİL ALARM KODU İSRAİL'İ KORKUTTU

Uçuş takip verilerine göre Flydubai uçağı Ürdün hava sahasına girdiği sırada 7700 kodunu gönderdi. Ardından 7500 kodunun iletilmesi üzerine kaçırılma ihtimali gündeme geldi.

Uçak daha sonra rotasını tersine çevirerek Suudi Arabistan hava sahasına yöneldi ve irtifa kaybetmeye başladı.

Dubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? Savaş uçakları havalandı
Başlık ResmiDubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? Savaş uçakları havalandı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

20 BİN KİŞİ CANLI İZLEDİ

Uçuşu Flightradar24 üzerinden aynı anda yaklaşık 20 bin kişi takip etmeye başladı.

Uçak daha sonra Flightradar24'ün canlı takip ekranından kayboldu.

Verilere göre uçağın dönüş yapmadan önce irtifa kaybettiği ve ardından Suudi Arabistan üzerinde yaklaşık 15 bin feet seviyesinde seyrettiği görüldü.

UÇAKTA 174 YOLCU VAR

İsrail merkezli Ynet'in haberine göre Flydubai uçağında 174 yolcu bulunuyordu.

Uçak Dubai'den yerel saatle 07.05 sıralarında havalandı ve yaklaşık 09.30'da Ben Gurion Havalimanı'na inmesi bekleniyordu.

Yaklaşık bir buçuk saatlik uçuşun ardından Ürdün hava sahasına girdiği sırada 7700 kodunu gönderen uçak, daha sonra 7500 koduyla iletişim kurdu ve rotasını tersine çevirdi.

Dubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? Savaş uçakları havalandı
Başlık ResmiDubai-Tel Aviv uçağı kaçırıldı mı? Savaş uçakları havalandı


KAÇIRILMA DEĞİL, PİLOT KAVGASI İDDİASI

Dakikalar süren belirsizliğin ardından uçağın kaçırıldığına ilişkin bir durum olmadığı görüldü.

N12 muhabiri Din Fischer, ilk değerlendirmelere göre kokpitte pilotlar arasında kavga yaşandığını ve bu sırada uçak kaçırma durumlarında kullanılan 7500 kodunun etkinleştirildiğini öne sürdü.

Flydubai, uçakta pilotlar arasında bir arbede yaşandığını doğruladı.

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

Uçak, alarmın ardından Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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