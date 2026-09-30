YDS/2 başvuruları 2026 sonbahar dönemi sınavına katılacak adayların gündemine geldi. ÖSYM’nin başvuru ekranını erişime açmasıyla birlikte YDS başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek ve sınav tarihi soruları araştırılıyor.

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2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın ikinci oturumu için başvuru süreci başladı. ÖSYM’nin 30 Eylül’de yayımladığı duyuruya göre adaylar işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya başvuru merkezleri üzerinden yapabilecek. Sınava ilişkin başvuru şartları ve diğer ayrıntılar ise 2026-YDS/2 Kılavuzu’nda yer alıyor.

YDS/2 BAŞVURU EKRANI AÇILDI

2026-YDS/2 başvuruları 30 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 8 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru işlemleri ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve AİS mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuru ücreti ise 1200 TL olarak belirlendi. Geç başvurular 14 Ekim 2026 tarihinde alınacak.

YDS/2 başvuru ekranı açıldı! YDS ne zaman, hangi gün?

YDS NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026-YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ise sınav öncesinde ÖSYM tarafından yayımlanacak sınava giriş belgelerinde yer alacak.

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