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ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi

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ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi
Başlık ResmiALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi

ALES başvuruları, 2026 yılının üçüncü ve son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı öncesinde adayların gündemine geldi. Yüksek lisans, doktora ve akademik kariyer planlayanlar ALES/3 başvuru tarihleri, geç başvuru günü, sınav tarihi ve sonuç takvimini araştırıyor.

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2026-ALES/3 için geri sayım sürerken ÖSYM’nin sınav takviminde başvuru ve sınav tarihleri netleşmiş durumda. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayabilecek. Başvuru dönemi sona erdikten sonra ise tek günlük geç başvuru hakkı bulunacak.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-ALES/3 başvuruları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 15 Ekim 2026 Perşembe günü sona erecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için 21 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru günü uygulanacak.

ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi
Başlık ResmiALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi

ALES/3 SINAV TARİHİ

2026 yılının üçüncü ALES oturumu 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES/3, yılın son ALES oturumu olacak ve başvuru sürecini tamamlayan adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden öğrenebilecek.

Sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak ve 2026-ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi
Başlık ResmiALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 sınav tarihi

ALES/3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3 başvuruları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların başvuru döneminde sisteme giriş yaparak sınav bilgilerini kontrol etmesi, sınav merkezi tercihini belirlemesi ve kılavuzda belirtilen işlemleri tamamlaması gerekecek. Başvuru sürecinde aday bilgilerinde eksiklik veya hata bulunması durumunda gerekli güncellemelerin de belirtilen süre içinde yapılması önem taşıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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