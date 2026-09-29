Erzurum'da mevsimin ilk karı düştü! 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi beyaza büründü

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Erzurum'da gece saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren sağanak yağış ve belirgin şekilde düşen hava sıcaklıkları, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Şehirde termometreler 3 derece seviyelerine kadar gerilerken, 3 bin 200 rakımlı dünyaca ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi olan Ejder Tepesi mevsimin ilk karıyla birlikte tamamen beyaza büründü. Sabah saatlerinde yoğun sisin de etkili olduğu dondurucu zirvedeki bu kar sürprizi kış mevsiminin habercisi olurken, meteoroloji yetkilileri yağışlarla birlikte kent genelinde sıcaklıkların daha da düşeceğini bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Palandöken Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIPalandöken

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