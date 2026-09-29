Yapay zeka ile hazırladı, ülkeyi ayağa kaldırdı! Hapis cezası alabilir

Singapur'da bir gölde timsah görüldüğü ihbarı üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Bir gün sonra görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıkarken, görüntüyü hazırlayan 30 yaşındaki Ye Lin hakkında dava açıldı.

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Singapur'da bir parktaki gölde timsah görüldüğü yönündeki ihbar, kısa sürede paniğe neden oldu. Ancak aranan timsahın görüntüsünün yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu ortaya çıktı.

CNA'nın haberine göre olay, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin'in ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğünü gösteren bir görüntü hazırlamasıyla başladı. Ye Lin, yapay zeka uygulamasıyla oluşturduğu görüntüyü bir polis memuruna gönderdi. Bunun üzerine gölde geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, göldeki tüm faaliyetler de durduruldu.

BİR GÜN SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olaydan bir gün sonra ise görüntünün sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede Ye Lin'in yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişini de sildiği belirlendi.

Bunun üzerine Ye Lin hakkında "yanlış bilgiyi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamaları yöneltildi.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ye Lin, söz konusu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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