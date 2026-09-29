Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yapay zeka ile hazırladı, ülkeyi ayağa kaldırdı! Hapis cezası alabilir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yapay zeka ile hazırladı, ülkeyi ayağa kaldırdı! Hapis cezası alabilir
Başlık ResmiYapay zeka ile hazırladı, ülkeyi ayağa kaldırdı! Hapis cezası alabilir

Singapur'da bir gölde timsah görüldüğü ihbarı üzerine geniş çaplı arama başlatıldı. Bir gün sonra görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğu ortaya çıkarken, görüntüyü hazırlayan 30 yaşındaki Ye Lin hakkında dava açıldı.

Kaydet
|

Singapur'da bir parktaki gölde timsah görüldüğü yönündeki ihbar, kısa sürede paniğe neden oldu. Ancak aranan timsahın görüntüsünün yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu ortaya çıktı.

CNA'nın haberine göre olay, Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin'in ülkenin en büyük baraj göllerinden birinde timsah görüldüğünü gösteren bir görüntü hazırlamasıyla başladı. Ye Lin, yapay zeka uygulamasıyla oluşturduğu görüntüyü bir polis memuruna gönderdi. Bunun üzerine gölde geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, göldeki tüm faaliyetler de durduruldu.

ÖNERİLEN HABERLER
Yapay zekada büyük sıçrama! Çin
DÜNYA

Yapay zekada büyük sıçrama! Çin'de 700 milyon kişi kullanmaya başladı

BİR GÜN SONRA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olaydan bir gün sonra ise görüntünün sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede Ye Lin'in yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişini de sildiği belirlendi.

Bunun üzerine Ye Lin hakkında "yanlış bilgiyi yayma" ve "adaletin işleyişini engelleme" suçlamaları yöneltildi.

HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ye Lin, söz konusu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para ya da hem hapis hem para cezasına çarptırılabilir.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
'BELGELER TESLİM EDİLDİ'
MHK soruşturmasında TFF'den ilk açıklama
“İFADEYE ÇAĞRILIRSAM DÖNERİM”
“İFADEYE ÇAĞRILIRSAM DÖNERİM”
11 milyarlık fon iddiasıyla ilgili sorulara cevap verdi
İŞTE O İSİMLER
İŞTE O İSİMLER
9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor!
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama
SALAH SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
SALAH SONRASI HAYATI DEĞİŞTİ
Tanıtım filminden sonra ülke ülke gezdi
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
İlk şikayet dilekçesini veren avukat tek tek anlattı
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'yu hedef alan çete yakalandı
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
"Onu da alacağız" dedi, tarih verdi
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
Kamp videolarıyla milyonluk kazanç
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
"YARDIM" DEDİLER, TERÖR ÇIKTI
DEAŞ'ın cezaevine uzanan para trafiği deşifre oldu
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
Koli bandıyla bağlanan iki kişiyi polis kurtardı
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
"ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı"
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
Eski belediye yöneticileri ve iş insanları gözaltında
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
Sonel’in Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Dolmuş duraklarında mide bulandıran olay! Hem alkol aldı hem ulu orta tuvaletini yaptı
Dolmuş duraklarında mide bulandıran olay! Hem alkol aldı hem ulu orta tuvaletini yaptı
Kaydet
Kısa vadeli kira sertifikaları fonu nedir?
Kısa vadeli kira sertifikaları fonu nedir?
Kaydet
Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısır'a gitti
Salah sayesinde hayatı değişti! Tanıtım filmiyle meşhur olan Hatice Akbaş Mısır'a gitti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.