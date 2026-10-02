Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 3. Maarif Kongresi’nin tarihi ve teması belli oldu. 3. Maarif Kongresi "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla düzenlenecek. Peki, 3. Maarif Kongresi ne zaman?

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3. Maarif Kongresi "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 25-27 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024'te "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla gerçekleştirilen 1. Maarif Kongresi'nde öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin deneyim ve değerlendirmeleri merkeze alınmıştı.

2025'te "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" temasıyla düzenlenen 2. Maarif Kongresi'nde ise eğitimin toplumsal boyutu ile hak ve sorumluluk bilinci, milli dayanışma ve kardeşlik ekseninde öğretmenin rolü ele alınmıştı.

Bu yıl ise "Medeniyet, Eğitim ve Gelecek Tasavvuru" temasıyla 3. Maarif Kongresi, önceki kongrelerde oluşan birikimi, eğitim, medeniyet ve gelecek ilişkisi çerçevesinde geliştirmeyi amaçlıyor.

Tarih belli oldu! 3. Maarif Kongresi ne zaman?

BAŞVURULAR 23 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK

Bildiri gönderimi için başvuruların 23 Ekim'e kadar alınacağı kongreye ilişkin detaylı bilgilere "maarifkongresi.eba.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

3.MAARİF KONGRESİ KAPSAMI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda gerçekleştirilecek kongrede, eğitimin kültür ve değer aktarımındaki rolü ile eğitim, medeniyet ve gelecek arasındaki ilişki, öğretmenlerin deneyimleri ve bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirilecek.

Kongre kapsamında "Eğitim Yoluyla Kültür, Medeniyet ve Kimlik İnşasında Öğretmenin Rolü", "Öğrenci Esenliği, Aidiyet ve Destekleyici Eğitim Ortamları", "Gelecek Tasavvuru, Değişim ve Öğretmenlik" ve "Maarifin Öncüsü Olarak Öğretmen" konuları ele alınacak.



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