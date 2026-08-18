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İddialar gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

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İddialar gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Fotoğraf Başlığı İddialar gündem olmuştu! Hazine ve Maliye Bakanlığından yalanlama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomim Gazetesi'nde yayımlanan "Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı" başlıklı haberi yalanladı. Kulis bilgisi adı altında servis edilen haberin dezenformasyon haline döndüğünü belirten bakanlık, "Ekonomi programında köklü değişiklikler yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir" açıklamasını yaptı.

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Ekonomim Gazetesi dün "Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı" başlığı ile bir haber yayınlamıştı. Haberde ekonomi yönetiminin uygulanan sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki baskısını yumuşatacak üç kritik alanda esneme adımlarına hazırlandığı belirtilmişti. Gecelik fonlama faizinin politika faizine hizalanması, döviz ve KOBİ kredilerindeki büyüme sınırlarının esnetilmesi ile döviz kurunun enflasyon paralelinde bir patikaya oturtulmasının masada olduğu vurgulanmıştı. Gündem olan iddialar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

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BAKANLIKTAN YALANLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından duyurulan açıklamada söz konusu haber yalanlandı. Kulis bilgisi altında verilen haberin dezenformasyon oluşturduğu belirtildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Ekonomim Gazetesi'nde yayımlanan "Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı” başlıklı haberde, "Hazine ve Maliye Bakanlığına yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları"na dayandırılan birtakım iddialara "kulis" adı altında yer verilmiş ve bugün ise dezenformasyon haline dönüştürüldüğü görülmüştür.

Söz konusu haber, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlanmıştır.

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan (para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin) konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş; ve İlişkilendirilmiş; ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir.

Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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