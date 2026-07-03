Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nda sezon finali heyecanı yaşanıyor. Sezonun son bölümünde şampiyonluk için kıyasıya mücadele eden Tuğba, Hatice, Aysun ve Cemile büyük ödülün sahibi olmak için tezgaha çıkarken izleyiciler de "Gelinim Mutfakta 2026 şampiyonu ne kadar kazanacak?" merak ediyor.

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, sezon finali bölümüyle yaz arasına giriyor. Final haftasında puanların büyük önem taşıdığı yarışmada, şampiyon olacak gelin hem sezon kupasını hem de büyük ödülü kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA 2026 ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Gelinim Mutfakta'nın 2026 sezon finalinde yarışmacılar, sezon boyunca gösterdikleri performansın karşılığını alabilmek için son kez tezgah başına geçti. Şampiyonlar arasında gerçekleştirilen final mücadelesinde en yüksek puanı toplayan yarışmacı, sezonun birincisi olarak büyük ödülün sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta 2026 şampiyonu ne kadar kazanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada bu sezon finaline özel ödül miktarı artırıldı. Yapım ekibi tarafından açıklanan bilgilere göre sezon şampiyonu olan yarışmacıya 50 altın bilezik verilecek. Böylece Gelinim Mutfakta tarihinin en dikkat çeken sezon finallerinden biri yaşanacak.

Programın sezon finaliyle birlikte Gelinim Mutfakta kısa süreli yaz arasına girecek. Yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili resmi açıklamanın ise Kanal D tarafından ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Tuğba

Aysun

Hatice

Cemile

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