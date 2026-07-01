1 Temmuz Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve beşibiryerde ödülünün sahibi belli olmak üzere. Sezon finali haftasında büyük ödül için mücadele eden Tuğba, Aysun, Cemile ve Hatice, kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışırken, 1 Temmuz 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Gelinim Mutfakta'da sezon finaline sayılı günler kala yarışmacılar, hafta birinciliği yolunda mutfakta hünerlerini sergiliyor. 1 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bölümde kayınvalidelerin puanlamasının ardından günün birincisi ve oluşacak haftalık puan tablosu finalde 50 altın bileziğin sahibini belirleyecek.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta'nın 1 Temmuz Çarşamba tarihli bölümünde yarışmacılar, günün yemeğiyle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışıyor. Sezon finali haftasında her puanın büyük önem taşıdığı yarışmada günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı, beşibiryerde ödülünün sahibi olacak.

29 Haziran Pazartesi günü Tuğba, 30 Haziran Salı günü ise Cemile beşibiryerde ödülünün sahibi oldu. Bugünün sonuçları ise henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Temmuz 2026 puan durumu

1 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

1 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan bölümde kayınvalidelerin puanlamasının ardından oluşan sıralama, haftalık puan tablosunu doğrudan etkiliyor. Sezon finaline sayılı günler kala yarışmacılar, hafta sonunda verilecek 50 altın bileziğe ulaşabilmek için puanlarını yükseltmeye çalışıyor.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Temmuz 2026 puan durumu

1 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı. Önceki günlere ait puanlar şu şekildeydi:

30 Haziran 2026 puan durumu:

Cemile: 19

Aysun: 18

Hatice: 15

Tuğba: 10

29 Haziran 2026 puan durumu:

Tuğba: 25

Cemile: 16

Hatice: 12

Aysun: 5

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