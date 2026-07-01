İşlem başı 15 bin TL! ‘Büyü bozma’ vaadiyle dolandırıcılık: Şebeke çökertildi, 4 tutuklama
Adana’da sosyal medya üzerinden vatandaşları ‘büyü bozma’ vaadiyle dolandıran, işlem başına 15 bin TL alan şebeke üyelerinden 4’ü tutuklandı. Şüphelilerden biri kendini “Kimseyi dolandırmadım, arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum" diyerek savundu. Yapılan aramalarda şüphelilerin evinde çok sayıda kullan-at sim kart ele geçirildi.
- Şüpheliler, kendilerini "Muhammet hoca" olarak tanıtıp, her işlem için mağdurlardan 15 bin lira alıyorlardı.
- Şebekenin elebaşı olduğu iddia edilen Miraç E. (23) ile Ş.T. (21), İ.T. (35), İ.U. (24) gözaltına alındı.
- Operasyonda 9 cep telefonu, bir bilgisayar, dua kitabı ve çok sayıda kullan-at sim kart ele geçirildi.
- Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Tutuklanan şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ve "basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamaları bulunuyor.
Adana’nın Kozan ilçesinde bazı kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı sonrası inceleme yapan ekipler, bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Bir çetenin sosyal medya üzerinden vatandaşları 'büyü bozma' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.
İŞLEM BAŞINA 15 BİN TL
Şüphelilerin kendilerini "Muhammet hoca" olarak tanıttıkları, kısmet açma, bağlama, aşık etme, muska yazma ve büyü bozma vaadiyle mağdurlardan her işlem başına 15'er bin lira para aldıkları belirlendi.
5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Operasyonda şebekenin elebaşı olduğu öne sürülen Miraç E. (23) ile Ş.T. (21), İ.T. (35), İ.U. (24) ve E.Ç. (18) gözaltına alınırken, Adreste yapılan aramalarda 9 cep telefonu, bir bilgisayar, dua kitabı ile çok sayıda kullan-at sim kart ele geçirildi.
“ZİYARET İÇİN BU EVE GELİYORUM”
Miraç E., sorgusunda susma hakkını kullandı, Ş.T. ise ifadesinde, "Ben söylendiği gibi kimseyi dolandırmadım. Bazen arkadaşlarımı ziyaret etmek için bu eve geliyorum" dedi.
Şüphelilerden 4’ü "nitelikli dolandırıcılık", "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" ile "basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.