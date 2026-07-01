Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Zammı seçimlerin belirleyeceğini belirten Karakaş, 2027 Ocak ayının dar gelirliler için milat olacağını söyledi. Karakaş, "En az 42 bin TL, hatta bunun üzerinde bir asgari ücreti görebiliriz." dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli, memur ve asgari ücret zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye gazetesi içerik editörü Oğuzhan Yalçın'ın sorularını cevaplayan Karakaş, temmuz ayında memur ve emekliye yapılacak zamla ilgili oran verdi. Karakaş'ın 2027 Ocak asgari ücret tahmini ise dikkat çekti.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyonun yüzde 16,60 olduğunu belirten Karakaş, "Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarıyla bu oran ne kadar olacak? Aşağı yukarı belli. Ben uzun süreden beri %17,5 ile %18,5 arasında ortalama %18 olacağını söylüyorum. Bütün analizlerim bu yönde." dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

En düşük emekli maaşıyla ilgili de konuşan Karakaş, "En düşük emekli aylığının kök maaş üzerinden değil taban maaş üzerinden artırılmasını ve 23 bin 600 lira civarına yükseltilebileceğini söyleyebiliriz. Maksimum rakamdan bahsediyorum. Daha düşükte olabilir. Enflasyon beklentisi yüzde 18 küsur biz yuvarlama yaptık." şeklinde konuştu.

2027 Ocak milat olacak! SGK Başuzmanı İsa Karakaş: Asgari ücret 42 bin TL'yi aşacak

REFAH PAYI DETAYI

Memur emeklileri için refah payının gündeme gelebileceğini aktaran Karakaş, "Memur emeklileri çok fazla mağdur edildiği ve hükümetin defalarca 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' dediği için yüzde 4'ün üzerinde bir ilave yapılması gerekiyor ki, zam resmi enflasyona ulaşabilsin. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler yapılabilir. Ancak şu anda ilave bir refah payıyla ilgili somut bir gelişme olmadı. Önümüzdeki günlerde refah payı gündeme gelebilir. Seyyanen zammın kesinlikle gündemde olmadığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"2027 OCAK MİLAT OLACAK"

Dar gelirliler için 2027 Ocak'ın milat olacağını belirten Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Şu anda hükümetin tüm plan ve programı 2027'ye endekslenmiş durumda. 2027 ocaktan itibaren asgari ücretliler, memurlar ve emekliler üzerinde bir yoğunlaşma olacağını göreceğiz. Ama bu geçiş döneminde temmuz ayında biraz ihtimallerin zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Emekli ve asgari ücretlilerin zor durumda olduğunu biliyorlar. Yarın seçim döneminde sokağa çıkılınca bu kesimden tepki alınacağını biliyorlar. Bunu düzeltmek için 2027 Ocak bir milat olacak. Bütün sabit gelirliler ve yoksul kesim için bunu söyleyebiliriz."

"42 BİN TL'NİN ÜZERİNDE ASGARİ ÜCRET GÖREBİLİRİZ"

Asgari ücret zammıyla ilgili de çarpıcı bir yorumda bulunan Karakaş, "Bu seçimlerle ilgili 2 senaryo var. Ya 2027 Ekim-Kasım ya da 2028 Nisan ayında olması kuvvetle muhtemel. Eğer ki 2027 Ekim-Kasım'da olursa hükümet bir defaya mahsus olarak artıracağından 2027 Ocak'ta %50'nin altında bir güncelleme beklemiyoruz. Yani en az 42 bin TL, hatta bunun üzerinde bir asgari ücreti görebiliriz." dedi.

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