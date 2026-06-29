Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk günüyle birlikte rekabet yeniden başladı. Günün birincisi, beşibiryerdeyi kazanan yarışmacı ve 29 Haziran puan durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta, sezon finali öncesinde heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Yarışmacılar her gün gün birincisi olabilmek ve beşibiryerdeyi kazanabilmek için mutfakta hünerlerini sergilerken, haftanın sonunda verilecek büyük ödül de merak konusu oldu. İşte, Gelinim Mutfakta birincisi ve beşibiryedeyi kazanan gelin...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 29 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve beşibiryerdeyi kazanan yarışmacı, Aslı Hünel'in puanlamaların tamamlanmasının ardından yapacağı açıklamayla belli olacak. Yarışmanın sonuçları netleştiğinde gün birincisi ve beşibiryerdeyi kazanan isim haberimize eklenecektir.

Sezon finali haftasında yarışmacılar yalnızca günlük başarı için değil, hafta sonunda verilecek büyük ödül için de mücadele ediyor. Her gün en yüksek puanı alan gelin beşibiryerdenin sahibi olurken, hafta finalinde ise program birincisine ise 50 altın bilezik verilecek.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Günün kazananı beşibiryerde alıyor

29 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

29 Haziran tarihli Gelinim Mutfakta puan tablosu, jüri üyelerinin tadımlarını tamamlamasının ardından kesinleşecek. Gün sonunda yarışmacıların aldığı puanlar belli olurken, haftanın ilk lideri de netlik kazanacak.

29 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı.

BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU

Gelinim Mutfakta'da sezon finali yaklaşırken büyük ödülde de değişikliğe gidildi. Yarışmada hafta boyunca her gün gün birincisi olan gelin beşibiryerde kazanırken, sezon finalinde ise yarışmacıları 50 altın bilezik bekliyor.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen finalde Aysun, toplam 80 puanla haftayı zirvede tamamlayarak 15 altın bileziğin sahibi olmuştu. Bu hafta ise sezon finali kapsamında verilecek 50 altın bilezik için yarışmacılar kıyasıya mücadele ediliyor.

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