İhlas Haber Ajansı
Silifke Belediye Başkan Vekili CHP'li Oğuzhan Kökten oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde tutuklanan Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten seçildi.
Özetle DinleSilifke Belediye Başkan Vekili CHP'li Oğuzhan Kökt...
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Silifke Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplanmış ve Oğuzhan Kökten başkan vekili olarak seçilmiştir.
- Belediye başkan vekili belirlemek amacıyla olağanüstü toplantı yapılmıştır.
- CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise Mehmet Özel'i aday göstermiştir.
- Oylamanın üçüncü turunda Oğuzhan Kökten 18, Mehmet Özel 10 oy almıştır.
- 1 oy geçersiz sayılmıştır.
- Oğuzhan Kökten başkan vekilliğine seçilmiştir.
- Kökten, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etmiştir.
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Silifke Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı. Toplantıda CHP Grubu Oğuzhan Kökten'i, Cumhur İttifakı ise MHP’li Mehmet Özel’i aday gösterdi.
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ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ
Belediye Meclisinde 29 üyenin oy kullandığı ilk tur oylamada CHP'li Kökten 19, MHP’li Özel ise 10 oy aldı. İkinci turda Kökten 19, Özel 10 oy, üçüncü turda ise Kökten 18, Özel 10 oy alırken, 1 oy geçersiz sayılırken Başkan Vekilliğine Oğuzhan Kökten seçildi.
Kökten, seçimden sonra yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek emanete sahip çıkacağını söyledi. Seçimi, bazı milletvekilleri ile parti yöneticileri de takip etti.
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