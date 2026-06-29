Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona erdi. İngiliz devi, teknik direktörlük görevine kulübü yakından tanıyan İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca'yı getirirken, 46 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına İtalyan çalıştırıcı Enzo Maresca'yı getirdi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Chelsea'yi çalıştıran 46 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Daha önce Manchester City'de iki farklı dönemde U23 Takımı Teknik Direktörlüğü ile Pep Guardiola'nın yardımcılığı görevlerini üstlenen Maresca, yeniden İngiliz ekibinin başarısı için çalışacak.

Enzo Maresca



DAHA ÖNCE LEICESTER CITY VE CHELSEA'DE GÖREV ALDI

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Leicester City ve Chelsea'yi çalıştıran Enzo Maresca, UEFA Konferans Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.

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