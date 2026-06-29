Ronaldo, Dünya Kupası gol rekorunun Lionel Messi ve Kylian Mbappe tarafından geçilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, futbolun yalnızca istatistiklerle ölçülemeyeceğini vurguladı. Messi ve Mbappe’yi öven efsane isim, özellikle Fransız yıldızın oyun tarzının kendi kariyerinin zirve dönemine benzediğini söyledi.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, Dünya Kupası tarihindeki gol krallığı yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turnuva tarihindeki 15 gollük rekorunun Lionel Messi (19 gol) ve Kylian Mbappe (16 gol) tarafından geride bırakılmasına değinen Ronaldo, futbolun yalnızca istatistiklerden ibaret olmadığını vurguladı.

Ronaldo Nazario

"TÜM REKORLAR KIRILMAK İÇİNDİR"

Ronaldo, rekorların kırılmasının oyunun doğasında bulunduğunu belirterek, “Tüm rekorların kırılmak için olduğunu ve futbolun her zaman sayılardan ibaret olmadığını anlamak faydalı olur” ifadelerini kullandı. Efsane golcü, bireysel istatistiklerin önemine rağmen futbolun asıl değerinin sahadaki etki ve bırakılan mirasla ölçülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ronaldo Nazario

"HALA BELİRLEYİCİ BİR ETKİ YARATIYOR"

Messi ve Mbappe’yi ayrı ayrı değerlendiren Ronaldo, her iki oyuncunun da Dünya Kupası tarihine damga vurduğunu söyledi. Messi için “Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri ve hâlâ belirleyici bir etki yaratıyor” yorumunu yapan Ronaldo, Arjantinli yıldızın turnuva performansını üst düzey olarak nitelendirdi.

Lionel Messi

"OYUN TARZI GENÇLİĞİMİ HATIRLATIYOR"

Kylian Mbappe hakkında da konuşan Ronaldo, Fransız yıldızın oyun karakterinin kendi kariyerinin zirve dönemine benzerlik taşıdığını belirtti. “Mbappe’nin oyun tarzı bana en parlak dönemimi hatırlatıyor. Modern futbolun en büyük isimlerinden biri ve efsanelerin doğal varisi” değerlendirmesinde bulundu.

Kylian Mbappe

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