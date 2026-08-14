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Dünya

Ebola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti

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Ebola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgını 6 eyalete yayıldı. Doğrulanmış vaka sayısı 4 bin 665’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 184’e yükseldi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgını, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo'nun ardından Bas-Uele eyaletinde de görüldü. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin açıklama yaptı. Kaseya, salgının etkili olduğu Haut-Uele eyaletinden Bas-Uele'ye seyahat eden ve taksi şoförü olduğu belirtilen bir kişide kanamalı belirtiler görüldüğünü söyledi.

Ebola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti
Başlık ResmiEbola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti

Sağlık kuruluşlarına başvuran bu kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Kaseya, ölümünün ardından yapılan testte hastanın Ebola virüsünün Bundibugyo varyantını taşıdığının tespit edildiğini bildirdi.

KDC Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (INRB) Başkanı Jean Jacques Muyembe de vakayı doğrulayarak, Bas-Uele'nin salgından etkilenen eyaletler listesine resmi olarak dahil edildiğini ifade etti.

Ebola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti
Başlık ResmiEbola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti

Yerel medyadaki haberlerde, hastanın ölümünün ardından bazı taksi şoförlerinin cenazeyi almak istemesi üzerine polisin müdahale ettiği, bu nedenle çok sayıda kişinin virüse maruz kalmış olabileceğinden endişe edildiği belirtildi.

Ülkede, Bas-Uele'deki vakayla Ebola, daha önce salgının görüldüğü Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo'nun ardından 6. eyalette de görülmüş oldu.

SALGINDA 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Son verilere göre, salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 4 bin 665 doğrulanmış Ebola vakası kaydedilirken, 2 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

Vakaların büyük bölümü salgının ana merkezi konumundaki Ituri eyaletinde görüldü.

Ebola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti
Başlık ResmiEbola alarmı! Salgın yayılıyor, ölü sayısı 2 bini geçti

AFRİKA'DA BİLANÇO AĞIR

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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