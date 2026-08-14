Trump’ın 400 milyon dolarlık projesi mahkemelik! Yönetimden yeni hamle

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, temyiz mahkemesinin durdurduğu 400 milyon dolarlık Beyaz Saray balo salonu projesinin devam etmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu. Yönetim, inşaatın durdurulmasının kaldırılmasını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Beyaz Saray’da yapımı devam eden balo salonuyla ilgili hukuki mücadeleyi Yüksek Mahkemeye taşıdı.

Trump yönetimi, cuma günü Yüksek Mahkemeye resmi başvuruda bulunarak 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin tamamlanmasının önünün açılmasını istedi.

'ULUSAL GÜVENLİK' VE TRUMP'IN GÜVENLİĞİ VURGUSU

ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer tarafından yapılan başvuruda, balo salonunun hem “ulusal güvenlik” hem de “Trump ve ailesinin güvenliği” açısından hayati öneme sahip olduğu savunuldu.

Başvuruda, alt mahkemeler tarafından verilen inşaatı durdurma kararının kaldırılması talep edildi.

Yüksek Mahkemenin müdahale etmemesi halinde, projeye ilişkin çalışmaların 21 Ağustos’ta durdurulmasının planlandığı belirtildi.

MAHKEME İNŞAATI DURDURMUŞTU

ABD’de federal temyiz mahkemesi, 7 Ağustos’ta aldığı kararla Trump yönetiminin Kongre onayı olmadan Beyaz Saray’da balo salonu inşa edemeyeceğine hükmetmişti.

Balo salonu projesine ilişkin hukuki süreç daha önce de mahkemeye taşınmıştı. Yerel mahkeme, 16 Nisan’da balo salonu inşaatının durdurulmasına karar vermiş, Trump yönetimi ise bu kararı temyize götürmüştü.

Trump yönetiminin son başvurusuyla birlikte, Beyaz Saray’daki 400 milyon dolarlık balo salonu projesinin geleceği konusunda gözler Yüksek Mahkemeye çevrildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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