Altında yıl sonu hesabı şaşırttı! Gram altın için 11 bin TL tahmini
Altın fiyatlarında hafta başında görülen yükselişin ardından gelen geri çekilme, piyasada yön tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Ons altın 4.450 dolar seviyesini test ettikten sonra 4.300 doların üzerine çekilirken, yurt içinde gram altın 6.730 TL civarında işlem görüyor.
Habertürk TV'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise son hareketi bir trend değişiminden çok yükselişin ardından gelen düzeltme olarak değerlendirdi.
Hafta başında 4.450 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin gölgesinde 4.312 dolara kadar geriledi. ABD-İran hattındaki ateşkes belirsizliği ve ABD’nin Körfez’deki askeri varlığını artırması, piyasadaki risk iştahını baskılayan ana unsur oldu. Ancak Yıldırımtürk’e göre bu geri çekilme, rallinin ardından beklenen bir kar satışı.
Yıldırımtürk, kritik seviyeleri açıklarken düşüşün 'alım fırsatı' olabileceğini söyledi:
"4385 geçilirse 4400'ü tekrar görürüz ama gerilemelerde de 4300 hatta 4250 önemli. Bu seviyelerden bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir"
GRAM ALTINDA YÖN YUKARI
Hafta başında 6.800 TL sınırını zorlayan 24 ayar gram altın, düzeltmeyle birlikte 6.730 TL bandına çekildi.
Mevcut geri çekilmeyi geçici bir soluklanma olarak nitelendiren Yıldırımtürk, gram altının 6.500 - 6.600 TL bandının üzerinde tutunduğu sürece yükseliş kanalında kalacağını vurguladı:
Gram altın 6600'ün veya 6500'ün üzerinde kaldığı sürece yakın bir gelecekte 7200 -7.500 TL seviyelini görebiliriz. Sene sonu beklentilerimizi değiştirmedik. Aynı yine, 10.000-11.000 seviyeleri sene sonu TL bazında beklentilerimiz gramda; ama ons bazında da 5600 6.000 dolar ons seviyelerini bekliyoruz.