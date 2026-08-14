Altında yıl sonu hesabı şaşırttı! Gram altın için 11 bin TL tahmini

Habertürk TV'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise son hareketi bir trend değişiminden çok yükselişin ardından gelen düzeltme olarak değerlendirdi.

Hafta başında 4.450 dolar seviyesine kadar tırmanan ons altın, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin gölgesinde 4.312 dolara kadar geriledi. ABD-İran hattındaki ateşkes belirsizliği ve ABD’nin Körfez’deki askeri varlığını artırması, piyasadaki risk iştahını baskılayan ana unsur oldu. Ancak Yıldırımtürk’e göre bu geri çekilme, rallinin ardından beklenen bir kar satışı.