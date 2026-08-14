Türkiye’nin Somali’ye sağladığı stratejik askeri eğitim ve güvenlik desteği, başkent Mogadişu’da dengeleri değiştirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin katkılarıyla güçlenen güvenlik altyapısı, kentte huzur ortamını tesis ederken; ticarî faaliyetler, yatırımlar ve ekonomik kalkınma yeniden ivme kazandı.

Türkiye, Somali’nin kendi güvenlik kapasitesini inşa etme sürecine uzun yıllardır kararlılıkla destek veriyor. Bu kapsamda 2017 yılında Mogadişu’da faaliyete geçen TURKSOM Askeri Eğitim Üssü, Somali ordusunun omurgasını oluşturan nitelikli personelin yetişmesinde kritik bir rol üstleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan kapsamlı eğitim, danışmanlık ve teknik destek sayesinde Somali güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyeti her geçen gün artıyor.

Türkiye el attı, ülke ayağa kalktı! Somali'de güvenlik ekonomiyi de canlandırdı

GÜVENLİK MİMARİSİ YENİLENDİ

Türk uzmanlığının katkısıyla geliştirilen istihbarat ağı, kent genelinde artırılan devriyeler ve kritik noktalardaki denetimler, Mogadişu’da kontrolün tam anlamıyla sağlanmasına yardımcı oldu. Şehir genelinde yaygınlaştırılan modern güvenlik kameraları ve teknolojik denetim sistemleri sayesinde terör unsurlarının hareket alanı kısıtlanırken, kent sakinleri için daha güvenli ve düzenli bir şehir hayatı inşa edildi.

Türkiye el attı, ülke ayağa kalktı! Somali'de güvenlik ekonomiyi de canlandırdı

GÜVENLİKTEN EKONOMİYE! PİYASALAR HAREKETLENDİ

Sokaklarda sağlanan huzur ortamı, Mogadişu’da doğrudan bir ekonomik kalkınma hamlesini beraberinde getirdi. Güvenlik risklerinin azalmasıyla birlikte, yerel işletmeler ve pazarlar faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeye başladı. Liman ve ticaret merkezlerindeki iş hacmi belirgin şekilde büyüdü. Yabancı ve yerel girişimcilerin kente yönelik yeni yatırım iştahı arttı.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki yapıcı rolü, Mogadişu’nun sadece asayişini sağlamakla kalmayıp, kentin kendi kendine yeten ekonomik bir merkeze dönüşmesine de zemin hazırladı.

Türkiye el attı, ülke ayağa kalktı! Somali'de güvenlik ekonomiyi de canlandırdı

BAŞKENT YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Geçmişte uzun yıllar güvenlik kaygılarıyla gündeme gelen Mogadişu, bugün Türkiye ile yürütülen güçlü iş birliği sayesinde geleceğe güvenle bakan, ticareti canlı ve dinamik bir metropol görünümüne kavuşuyor. Türkiye-Somali ortaklığı; güvenlik, savunma ve ekonomik kalkınma sacayağında bölge için başarılı bir model oluşturmaya devam ediyor.

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