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Fenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme! 4 şüpheli hakim karşısında

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Fenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme! 4 şüpheli hakim karşısında

2015’te Fenerbahçe otobüsüne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma yeniden açıldı. Yıllar sonra ortaya çıkan yeni deliller sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen deliller doğrultusunda 4 gün önce gözaltına alınan 4 kişi bugün Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİKTE

Cezaevi aracıyla kapalı otoparktan adliyeye alınan 4 kişinin nöbetçi savcılıkça ifadelerine başvuruldu. İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler Y.Ö., E.A., H.H. ve Ö.E. ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 şüphelinin nöbetçi hakimlik tarafından sorgusu devam ediyor. Firari Ö.R.K.'nın aranmasının ise sürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme! 4 şüpheli hakim karşısında
Başlık ResmiFenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme! 4 şüpheli hakim karşısında

OLAYIN GEÇMİŞİ

4 Nisan 2015 tarihinde Rize'de oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Viyadük mevkiinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran sol şakak bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanırken, otobüste bulunan futbolcular, kulüp görevlileri ve yetkililer de büyük tehlike atlattı. Yaralı şoförün otobüsü kontrollü şekilde yol kenarına durdurarak daha büyük bir olayın yaşanmasını engellediği belirtildi.

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Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüpheliler hakkında işlem yapılırken, yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 Ağustos 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİYLE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı dosyası da yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonuna ilişkin yeni HTS ve baz analizleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen yeni deliller üzerine, 4 Ağustos 2020 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan temin edilen farklı ID numaralarına ilişkin baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda, bazı şüphelilerin olay öncesinde birbirleriyle irtibat halinde olduğu, olay sırasında irtibatlarının kesildiği ve saldırının ardından yeniden iletişim kurdukları tespit edildi.

Fenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme! 4 şüpheli hakim karşısında
Başlık ResmiFenerbahçe otobüsü saldırısında yeni gelişme! 4 şüpheli hakim karşısında

BAKAN GÜRLEK: YENİ DELİLLER BULUNDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon ziyaretinde operasyonla ilgili konuşmuştu. Yürütülen soruşturma ile ilgili olarak dün Trabzon'da bulunan Adale Bakanı Akın Gürlek, soru üzerine, "Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul suçlarla mücadele bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Yeni deliller, HTS baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri gibi sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı. Yani faili meçhul suçlarla mücadele bürosunun yaptığı bir çalışmadır" ifadelerini kullanmıştı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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