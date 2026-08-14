Alevler her yeri sardı! Onlarca ev küle döndü, yüzlerce kişi tahliye edildi

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde otluk ve ormanlık alanda başlayan yangın hızla yayılarak evlere sıçradı. Yüzlerce kişi tahliye edilirken, 20 ila 30 evin yangında kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

İngiltere'nin West Midlands bölgesine bağlı Stourbridge kasabasında golf sahası yakınlarındaki otluk ve ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki evlere sıçradı.

Yangın nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edilirken, çok sayıda evde büyük hasar meydana geldi. Stourbridge Milletvekili Cat Eccles, yangında 20 ila 30 evin tamamen yandığının düşünüldüğünü açıkladı.

Batı Midlands İtfaiye Servisi Sorumlusu Simon Tuhill ise yangının yol açtığı yıkımın çok büyük olduğunu söyledi.

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OTOYOL KAPATILDI, TREN SEFERLERİ AKSADI

Yangın nedeniyle bölgedeki ulaşım da olumsuz etkilendi. Bir otoyol geçici olarak trafiğe kapatılırken, tren seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Yetkililerin yangına müdahalesi sürerken, perşembe günü ülke genelinde meydana gelen 8 farklı yangında 54 kişiye müdahale edildiği, bunlardan 19'unun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

"ÜLKE BARUT FIÇISI GİBİ"

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Stourbridge'i ziyaret ederek yangından etkilenenlerle görüştü. Burnham, ülkenin mevcut durumunu "barut fıçısı" sözleriyle değerlendirdi ve hafta sonunun zorlu geçebileceği uyarısında bulundu.

Burnham, ülke genelinde 37 yangının devam ettiğini belirterek, yangınların sayısının daha da artabileceğini söyledi.

Yangından etkilenenler için durumun yıkıcı olduğunu ifade eden Burnham, yangında evini kaybeden bir aileyle görüştüğünü ve destek amacıyla Stourbridge'e geldiğini belirtti.

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YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI DEVREYE ALINACAK

Başbakan Burnham, gelecekte meydana gelebilecek orman yangınlarıyla mücadele için hükümetin yangın söndürme uçakları görevlendireceğini açıkladı.

Burnham, bu imkanın Stourbridge'de mevcut olmadığını ancak gelecekte başka bölgelerde kullanılacağını ve yangınlarla mücadelede farka neden olacağını söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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