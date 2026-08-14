Süper Lig devine Rafael Leao müjdesi

Milan yönetimi, Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlığın ardından bonservis beklentisini aşağı çekti. İtalyan ekibinin bonservis beklentisini 40-45 milyon avro seviyesine çekmesi, Galatasaray'ın transferdeki pozisyonunu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

Sarı kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Sky Italia'nın haberine göre; Milan, normal şartlarda satış listesinde bulunmayan Rafael Leao için gelen yoğun transfer ilgisinin ardından daha esnek bir tutum almaya başladı. İtalyan ekibinin, Portekizlinin sakatlığının ardından bonservis beklentisini 40-45 milyon avro seviyesine kadar düşürdüğü belirtildi.

Rafael Leao

AMORIM'DEN SATIŞA ONAY

Haberde ayrıca, Milan'ın Teknik Direktörü Ruben Amorim'in de Rafael Leao'nun satılmasını istediği aktarıldı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun daha önce Milan'ın satış listesinde yer almadığı ancak yıldız oyuncuya yönelik transfer ilgisinin kulüp yönetimini farklı bir değerlendirmeye yönelttiği kaydedildi.

SAKATLIK YAŞADI

Hazırlık kampında kas sakatlığı yaşayan Leao, 15 Ağustos'ta Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek. 23 Ağustos'taki Torino karşılaşmasında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Rafael Leao

GALATASARAY'A YARADI

Milan'ın bonservis beklentisini düşürmesi, sarı kırmızılı ekibin transferdeki pozisyonunu güçlendirebilecek önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Galatasaray'da Leao'nun yanı sıra Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli de alternatif aday olarak gündemde yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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