A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde ikinci tur mücadelesine hazırlanıyor. J Grubu'nda Litvanya, İzlanda ve İtalya ile karşılaşacak 12 Dev Adam'ın ağustos ayında oynayacağı maçların programı ve Ergin Ataman yönetimindeki aday kadrosu belli oldu.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı için yeni pencere öncesi hazırlıklar sürüyor. İlk turdaki C Grubu'nu 6 maçta 6 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, ikinci turda J Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlıların bu aşamadaki rakipleri Litvanya, İzlanda ve İtalya olurken grupta daha önce karşılaşılan Sırbistan ve Bosna Hersek de yer alıyor.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turundaki ilk maçını 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 21.00'de Litvanya'ya karşı oynayacak.

Türkiye'nin ikinci tur maç programı şöyle:

28 Ağustos 2026: Türkiye-Litvanya

31 Ağustos 2026: İzlanda-Türkiye

26 Kasım 2026: İtalya-Türkiye

29 Kasım 2026: Türkiye-İzlanda

26 Şubat 2027: Litvanya-Türkiye

1 Mart 2027: Türkiye-İtalya

A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? Kadro belli oldu

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI DÜNYA KUPASI ELEMELERİ KADROSU

A Erkek Milli Takımının 17 kişilik aday kadrosu belli oldu. NBA oyuncuları Alperen Şengün ve Tarık Biberovic kadroda yer almazken U17 Milli takımıyla dikkatleri üzerine çeken Darius Karutasu ve Ömer Kutluay kadroda yer aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Elemeleri maçları ne zaman? Kadro belli oldu

Aday kadroda Darius Karutasu, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Emmanuel Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Adem Bona, Ömer Faruk Yurtseven ve Ömer Kutluay yer aldı.

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