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Ekonomi

Ankara’da toplu taşımaya yüzde 14,30 zam! İşte yeni fiyatlar

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Ankara’da toplu taşımaya yüzde 14,30 zam! İşte yeni fiyatlar

Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. Yeni düzenlemeyle tam bilet 40 TL'ye, öğrenci bileti 20 TL'ye, öğretmen bileti ise 30 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife 23 Ağustos 2026'dan itibaren uygulanacak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerinde artışa gidildiğini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, artışın toplu ulaşım hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapılırken, yeni tarifenin 23 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

ANKARA'DA ULAŞIM ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Zamla birlikte Ankara'daki toplu taşıma ücretleri şöyle değişti:

  • Tam bilet: 35 TL'den 40 TL'ye
  • Öğrenci bileti: 17,50 TL'den 20 TL'ye
  • Öğretmen bileti: 26 TL'den 30 TL'ye
  • Öğrenci sınırsız biniş abonmanı: 650 TL

Belediye, zam kararının belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini bildirdi.

ZAM KARARININ GEREKÇESİ "MALİYET ARTIŞLARI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, 2026 yılının ocak ayından bu yana toplu taşımanın temel gider kalemlerinde önemli artışlar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, ocak ayında yaklaşık 50 TL olan motorinin litre fiyatının, bu akşam yapılması beklenen zam öncesinde 80,90 TL seviyesine ulaştığı belirtildi. Bunun yanı sıra otobüslerin yedek parça maliyetlerinin yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortalarının ise yüzde 54,73 oranında arttığı kaydedildi.

Belediye, söz konusu maliyet artışlarının bilet ücretlerinde düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirdiğini açıkladı.

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SOSYAL DESTEK ALANLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek kapsamında bulunan ailelere sağlanan ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceğini de duyurdu.

Açıklamaya göre, bu destekten yararlanan kişi sayısı ağustos ayı itibarıyla yaklaşık 100 bine ulaştı. Sosyal destek alan ailelerin öğrenci çocukları da ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmaya devam edecek. Bu kapsamda destek alan öğrenci sayısının ise yaklaşık 40 bin olduğu belirtildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ankara’da toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir biçimde devam ettirilebilmesi amacıyla toplu taşıma ücretlerinde artış yapılması zorunlu hale gelmiştir."

Açıklamada ayrıca, ocak ayından bu yana artan akaryakıt, yedek parça ve zorunlu trafik sigortası maliyetlerine dikkat çekilerek, tüm bu maliyet artışlarına bağlı olarak bilet ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldığı ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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