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Gündem

Mansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken 'adaylık' iddiası

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Mansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken 'adaylık' iddiası
Fotoğraf Başlığı Mansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken adaylık iddiası

Ankara kulislerinde Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılarak İyi Parti’ye geçeceği iddiası gündeme geldi. Yavaş’ın geleceğine ilişkin farklı kulislerin konuşulduğu süreçte, belediye ve İyi Parti kaynakları iddiaları yalanladı. Öte yandan gazeteci Şamil Tayyar, Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürdü.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Ankara kulisleri CHP’de yaşanan kopuşlar ve Yeni Parti'ye katılımlarla çalkalanırken, bir yandan da AK Parti saflarına yönelik transfer hamlelerini yakından takip ediyor. Siyaset arenasındaki bu hareketlilik sürerken, başkentin idari zirvesine dair bir iddia gündemin seyrini tamamen değiştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP'den istifa edip İyi Parti saflarına katılacağı öne sürüldü.

Mansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken adaylık iddiası
Başlık ResmiMansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken adaylık iddiası
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AK Parti
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AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti: İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban istifa etti

"BU GARİP PAYLAŞIMI KALDIRIN"

Konunun sosyal medya platformlarında ana gündem maddesi olması sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları iddiayı yalanladı. Hemen ardından İyi Parti kanadından da açıklama geldi. Partinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Basın Danışmanı Murat İde, sosyal medyada söz konusu iddianın yer aldığı bir paylaşıma "Size ulaşamadım. Bu garip paylaşımı kaldırır mısınız?" tepkisini gösterdi.

Mansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken adaylık iddiası
Başlık ResmiMansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken adaylık iddiası

İddialar yalanlansa da Mansur Yavaş’ın önümüzdeki süreçte nasıl bir siyasi pozisyon alacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında da Yavaş’ın siyasi geleceği masaya yatırıldı.

Mansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken adaylık iddiası
Başlık ResmiMansur Yavaş İyi Parti’ye mi geçecek? Şamil Tayyar’dan dikkat çeken adaylık iddiası

YAVAŞ SİYASETTEN ÇEKİLİYOR MU?

Gazeteci Fuat Uğur, Yavaş’ın siyaseti bırakıp emekli olabileceğini öne sürerken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de önceki programda Yavaş’ın siyasetten çekileceğine yönelik kulis bilgilerini gündeme getirmişti.

Öte yandan gazeteci Şamil Tayyar’dan ise bu iddiaların aksine dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Tayyar, Mansur Yavaş’ın siyasi kariyerini sonlandırmayacağını savunarak, Yavaş’ın “kesinlikle Cumhurbaşkanı adayı olacağını” öne sürdü.

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