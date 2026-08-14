ABD'nin kredi notu belli oldu! Fitch'ten dikkat çeken karar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ seviyesinde teyit ederken not görünümünü 'durağan' olarak korudu. Fitch, ABD ekonomisinin güçlü yönlerine dikkat çekerken yüksek mali açıklar, faiz yükü ve artan kamu borcunun kredi notu üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ olarak teyit etti. Ülkenin kredi notunun görünümü ise 'durağan' olarak belirlendi.

Fitch'in açıklamasında, ABD'nin kredi notunu destekleyen unsurlar arasında ülkenin büyük ekonomisi, yüksek kişi başına geliri, dinamik iş ortamı ve doların önde gelen küresel rezerv para birimi olması nedeniyle sahip olduğu finansman esnekliği gösterildi.

Bununla birlikte yüksek mali açıklar, önemli düzeydeki faiz yükü ile yüksek ve artan kamu borcunun ABD'nin kredi notunu sınırladığı vurgulandı.

ABD'nin borçluluk seviyesinin 'AA' not kategorisindeki medyan değerin iki katından fazla olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hükümetin büyük genel yönetim mali açıklarını gidermeye yönelik anlamlı adımlar atmadığı belirtildi. Yaşlanan nüfusun da gelecek 10 yıl içinde harcama baskılarını artıracağı aktarıldı.

ABD EKONOMİSİ İÇİN YÜZDE 1,9 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Fitch, daha yüksek gümrük vergileri, kamu harcamalarında kesintiler, sıkılaştırılmış sınır kontrolleri ve sınır dışı etme uygulamaları gibi politika belirsizliklerindeki artışa rağmen ABD ekonomisinin 2026-2027 döneminde yüzde 1,9 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Açıklamada, ABD ekonomisinin gümrük vergilerindeki değişiklikler ve petrol fiyatlarındaki ani yükselişler gibi artan belirsizlikler karşısındaki direncinin, ekonominin şokları absorbe etme kapasitesini gösterdiği ifade edildi.

Öte yandan 2026'da iş gücü talebinin zayıfladığı ve istihdam oluşturma hızının önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.

Fitch, yıllık enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirterek, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti.

Enflasyonun 2028 sonuna doğru hedefe yaklaşmasının beklendiği aktarılan açıklamada, gümrük vergilerinin çekirdek mal enflasyonundaki yükselişte rol oynadığı ancak bu etkinin fiyatlara yansımasının beklenenden daha sınırlı kaldığı belirtildi.

ABD'NİN BORÇ LİMİTİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Fitch, 41,1 trilyon dolarlık yasal borçlanma sınırına karşılık gelen borç limitine ABD'nin 2027 ortalarında ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

ABD'nin borcunun GSYH'ye oranının yükselmeye devam edeceği belirtilen açıklamada, genel devlet borcunun GSYH'ye oranının 2025 sonunda yüzde 117'den 2028 sonunda yüzde 123'e çıkmasının beklendiği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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