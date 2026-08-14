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Dünya

İran'dan dikkat çeken Hürmüz çıkışı! Hakimiyetimiz tam ve kararlı

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İran'dan dikkat çeken Hürmüz çıkışı! Hakimiyetimiz tam ve kararlı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek bölgedeki hareketliliğin tamamen kontrol altında tutulduğunu söyledi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre Azmayi, ABD'li yetkililerin açıklamalarını değerlendirdi.

Azmayi, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek bölgedeki hareketlilik üzerindeki hakimiyetlerinin tam ve kararlı olduğunu söyledi.

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"HAKİMİYETİMİZ TAM VE KARARLIDIR"

Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz" ifadelerini kullandı.

Azmayi, gerçeğin bildirilerde veya Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil, sahada görülmesi gerektiğini savundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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