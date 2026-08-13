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Dünya

İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 2'si ağır 11 yaralı

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İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 2'si ağır 11 yaralı
Fotoğraf Başlığı İngilterede yolcu treni raydan çıktı: 2si ağır 11 yaralı

İngiltere'de Londra Victoria-Eastbourne seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaklaşık 150 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edildi.

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İngiltere'nin East Sussex bölgesinde yolcu treni raydan çıktı.

İngiliz Ulaşım Polisi tarafından yapılan açıklamada, trenin Haywards Heath ile Lewes arasındaki bölgede raydan çıktığı bildirildi.

11 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu trendeki tüm yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği belirtilirken, kazada yaralanan 11 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olay yerinde geniş çaplı acil durum müdahalesinin sürdüğü ve yaralıların sağlık ekiplerince değerlendirildiği kaydedildi.

Raydan çıkan trenin Londra Victoria'dan Eastbourne'a giden Southern seferi olduğu bildirildi.

İngilterede yolcu treni raydan çıktı: 2si ağır 11 yaralı
Başlık Resmiİngilterede yolcu treni raydan çıktı: 2si ağır 11 yaralı

"BÜYÜK OLAY" İLAN EDİLDİ

South East Coast Ambulance Service​​​​​​​ tarafından yapılan açıklamada ise kazanın ardından "büyük olay" ilan edildiği duyuruldu.

Network Rail ve Southern Rail'in ortak açıklamasında, trenin East Sussex'te Lewes yakınlarında raydan çıktığı ve acil servis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferlerinin askıya alındığı, yolcuların güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri ve etkilenen bölgede seyahat etmemeleri istendi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için olay yerine müfettiş ekibinin gönderildiği bildirildi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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