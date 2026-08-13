Italiano'dan yeni transfere övgü: "Hayran kalacaklar"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi eledekleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı taraftarların verdiği desteğe teşekkür eden Italiano, turu geçtikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti. Yeni transfer Dusan Vlahovic hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Taraftarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz bir 9 numaraya sahip oldu!" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup ederek turlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, galibiyetin ardından açıklamalar yaptı.

"BURADA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"

Destekleri için taraftara teşekkür eden ve tur için mutlu olduklarını belirten Italiano, "Çok heyecan verici bir stadyumumuz var. Ne zaman buraya gelsem tüylerim diken diken oluyor. Oyunculara da söyledim, böyle bir atmosfere çıktığında yüzde 100'ünü vermemen imkansız. Avrupa'da çok fazla deplasmana gittim ama burası gerçekten çok farklı. Burada ruhunuzu vermek için çıkıyorsunuz. 80 dakika harika bir maç çıkardık, taraftarımızın da emeği var... Teşekkür etmek istiyorum. Ekstra mutluyum, önemli bir görevi başardık. Avrupa'da her maç zordur. Planlı bir şekilde oynamasaydık, rakip bize zorluk çıkartabilirdi. Daha fazla gol atabilirdik, fırsatlar bulduk ama atamadık. Görevimizi başardık, şimdi önümüzde final turu var." şeklinde konuştu.

Vincenzo Italiano

"BASKIMIZ RAKİPLERE GÖRE DEĞİŞİR"

Rakibe göre planlarının değişiklik göstereceğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Baskımız rakiplere göre değişir. Daha kısa oynayan rakip varsa, daha şiddetli basmamız gerekir. Bugün de baskımız gayet iyiydi. İlk yarıda bazı hatalar yaptığımızı söyleyebilirim ama mükemmeliyet beklemek çok doğru olmaz çünkü sadece 70 gündür birlikteyiz. İleride daha iyi ve daha güçlü olacağız. Mükemmele yakın olacağız." dedi.

Dusan Vlahovic maçı tribünden izledi

"İNANILMAZ BİR 9 NUMARAYA SAHİP OLDUK"

Vlahovic'in çok önemli bir oyuncu olduğunu kaydeden İtalyan teknik adam, "Dusan Vlahovic'i çok iyi tanıyorum, beraber güzel işler yaptık. Çok aç ve iyi işler yapmak için oynayan bir oyuncu. Kazanmak için agresif bir oyuncu ve çok genç. Beşiktaş forması altında çok güzel şeyler yapacak. Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu ve benim gözümde şampiyon bir oyuncu. Ona gol attırmak için oynayacağız, taraftarımız ona hayran kalacak. Beşiktaş inanılmaz bir 9 numaraya sahip oldu!" diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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