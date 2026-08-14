Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Gazze diplomasisinde dikkat çeken gelişme! Jared Kushner İsrail yolcusu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gazze diplomasisinde dikkat çeken gelişme! Jared Kushner İsrail yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, Gazze meselesine ilişkin görüşmeler yapmak üzere gelecek hafta İsrail’i ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü. Axios’un haberine göre Kushner’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere gelecek hafta İsrail’i ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü.

ABD merkezli haber sitesi Axios’un plan hakkında bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırdığı habere göre, söz konusu ziyaret Kushner’ın ocak ayından bu yana İsrail’e yapacağı ilk ziyaret olacak.

Kushner’ın ziyaret kapsamında, Trump’ın Gazze Barış Kurulu’nda “yüksek temsilci” olarak görevlendirdiği eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Kushner’ın ayrıca Gazze meselesinde rol oynayan bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere Orta Doğu’daki diğer ülkelere de gidebileceği belirtildi.

Ziyaretin, Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu’nun Gazze’deki barış planının bir sonraki aşamasını hayata geçirmeye çalıştığı döneme denk geleceği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump bizzat duyurdu! Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
DÜNYA

Trump bizzat duyurdu! Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

BEYAZ SARAY'IN SEÇİM ENDİŞESİ

Axios’un haberinde, Beyaz Saray’ın İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan parlamento seçimlerinin Gazze planının bir sonraki aşamasının uygulanmasını geciktirmesinden endişe ettiği de öne sürüldü.

Trump, yaklaşık iki hafta önce Barış Kurulu’nun Hamas ile silahsızlanma ve Gazze’nin sivil ve güvenlik yönetiminin yeni bir Filistinli teknokrat hükümete devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 2'si ağır 11 yaralı
İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 2'si ağır 11 yaralı
Kaydet
İzmir'de elektrik kesintisi! 14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi
14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi
Kaydet
Italiano'dan yeni transfere övgü:
Italiano'dan yeni transfere övgü: "Hayran kalacaklar"
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.