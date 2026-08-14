Gazze diplomasisinde dikkat çeken gelişme! Jared Kushner İsrail yolcusu

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, Gazze meselesine ilişkin görüşmeler yapmak üzere gelecek hafta İsrail’i ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü. Axios’un haberine göre Kushner’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere gelecek hafta İsrail’i ziyaret etmeyi planladığı öne sürüldü.

ABD merkezli haber sitesi Axios’un plan hakkında bilgi sahibi 5 kaynağa dayandırdığı habere göre, söz konusu ziyaret Kushner’ın ocak ayından bu yana İsrail’e yapacağı ilk ziyaret olacak.

Kushner’ın ziyaret kapsamında, Trump’ın Gazze Barış Kurulu’nda “yüksek temsilci” olarak görevlendirdiği eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Kushner’ın ayrıca Gazze meselesinde rol oynayan bölge ülkelerinin liderleriyle görüşmek üzere Orta Doğu’daki diğer ülkelere de gidebileceği belirtildi.

Ziyaretin, Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu’nun Gazze’deki barış planının bir sonraki aşamasını hayata geçirmeye çalıştığı döneme denk geleceği kaydedildi.

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BEYAZ SARAY'IN SEÇİM ENDİŞESİ

Axios’un haberinde, Beyaz Saray’ın İsrail’de 27 Ekim’de yapılması planlanan parlamento seçimlerinin Gazze planının bir sonraki aşamasının uygulanmasını geciktirmesinden endişe ettiği de öne sürüldü.

Trump, yaklaşık iki hafta önce Barış Kurulu’nun Hamas ile silahsızlanma ve Gazze’nin sivil ve güvenlik yönetiminin yeni bir Filistinli teknokrat hükümete devredilmesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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