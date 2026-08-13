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Dünya

Trump bizzat duyurdu! Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

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Trump bizzat duyurdu! Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in "ailesine daha fazla zaman ayırabilmek" için bu ay sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in görevinden ayrılma kararını açıkladı.

Karoline Leavitt
Başlık ResmiKaroline Leavitt

"SAYGI DUYUYORUM"

Trump, paylaşımında "Beyaz Saray'ın harika sözcüsü ve en güvendiğim danışmanlarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocuklarıyla ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararını tamamen anlıyor ve saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Trump ve Leavitt
Başlık ResmiTrump ve Leavitt

Leavitt'in kendisine Kongre ara seçimlerinde yine danışmanlık yapacağını ve Cumhuriyetçi Parti içindeki etkinliğini sürdüreceğini aktaran Trump, "Karoline, bu makamın tarihindeki en iyi Beyaz Saray sözcülerinden biri olmuştur. Harika bir iş çıkardığın için teşekkür ederim Karoline." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana bu görevi sürdüren 28 yaşındaki Leavitt, "Beyaz Saray'ın en genç sözcülerinden biri" olarak kayıtlara geçti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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